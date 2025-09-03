Hay amor: Roberto Pettinato blanqueó a su nueva novia en plena calle Corrientes

El propio Pettinato no dudó en contar algunos detalles con su característico humor: “Según ella, ya nos habíamos cruzado dos veces. Después salimos a comer, pero ni llegamos al plato principal: nos fuimos directo a casa”, confesó. Con el correr de los días, la pareja consolidó su vínculo y hasta reconocieron que ya piensan en convivir, a pesar del corto tiempo juntos.

La nota terminó con un gesto romántico que confirmó el buen momento que atraviesan: a pedido del periodista, Roberto y Jimena se besaron apasionadamente frente a la cámara, como dos adolescentes. La escena no tardó en viralizarse y generó comentarios en redes sociales, donde muchos celebraron la frescura y espontaneidad de la pareja.

A sus 68 años, Pettinato decidió no ocultar su felicidad y disfrutar de esta nueva etapa personal. Herrera, por su parte, mostró seguridad al contar que fue ella quien tomó la iniciativa, marcando el inicio de una relación que, según ambos, avanza a paso firme.