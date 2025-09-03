Hay amor: Roberto Pettinato blanqueó a su nueva novia en plena calle Corrientes
El conductor fue sorprendido junto a la exmodelo y no dudó en confirmar la relación, con declaraciones de amor y besos apasionados frente a las cámaras.
Roberto Pettinato volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su carrera artística, sino por su vida sentimental. El conductor fue encontrado por el periodista Pablo Layus en pleno paseo por la avenida Corrientes, acompañado de su flamante pareja, la exmodelo Jimena Herrera.
Lejos de ocultarse, la pareja decidió dar la nota y confirmar públicamente su romance. Con una sonrisa y tomados de la mano, el conductor presentó a su compañera sin vueltas: “Te presento a mi novia. Vos tenés un orto para hacer notas que no se puede creer”, bromeó al cronista de Intrusos.
Herrera, por su parte, contó que llevan dos meses de relación y que ya presentó al conductor a su familia, mientras que él reforzó la declaración asegurando: “Estoy súper en pareja, muy contento y enamorado”. El inicio de la historia, según revelaron ambos, tuvo lugar en las redes sociales.
Jimena fue quien dio el primer paso: “Yo encaré”, dijo entre risas. Roberto completó la anécdota relatando que recibió un mensaje con la frase “hola, bombón” y pensó que se trataba de una confusión. Sin embargo, tras ese primer contacto, la relación avanzó rápidamente.
El propio Pettinato no dudó en contar algunos detalles con su característico humor: “Según ella, ya nos habíamos cruzado dos veces. Después salimos a comer, pero ni llegamos al plato principal: nos fuimos directo a casa”, confesó. Con el correr de los días, la pareja consolidó su vínculo y hasta reconocieron que ya piensan en convivir, a pesar del corto tiempo juntos.
La nota terminó con un gesto romántico que confirmó el buen momento que atraviesan: a pedido del periodista, Roberto y Jimena se besaron apasionadamente frente a la cámara, como dos adolescentes. La escena no tardó en viralizarse y generó comentarios en redes sociales, donde muchos celebraron la frescura y espontaneidad de la pareja.
A sus 68 años, Pettinato decidió no ocultar su felicidad y disfrutar de esta nueva etapa personal. Herrera, por su parte, mostró seguridad al contar que fue ella quien tomó la iniciativa, marcando el inicio de una relación que, según ambos, avanza a paso firme.
