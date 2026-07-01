HBO Max: el conmovedor film protagonizado por Leonardo Sbaraglia que es furor en la plataforma
Un padre soltero, tras una separación, se enfrenta a la emancipación de su hija a lo largo de un caótico verano entre Argentina y Brasil.
Leonardo Sbaraglia es uno de los mejores actores argentinos, y en esta reflexiva película argentina que HBO Max tiene en su catálogo lo vuelve a demostrar.
Se trata de Corazón errante. Santiago (Leonardo Sbaraglia), padre soltero tras una ruptura, se enfrenta a la emancipación de su hija Laila. A lo largo de un caótico verano entre Argentina y Brasil, Santiago debe aprender a dejar ir a Laila para que cada uno pueda encontrar sus propias libertades.
La rutina del protagonista es una sucesión de escenas de autodestrucción física y emocional, de batallar con lo que tenga a mano contra los efectos de la soledad y una crisis que lo tiene, como dice varias veces, al borde del abismo.
De qué trata Errante corazón
Leonardo Sbaraglia lleva adelante a Santiago, un padre separado que debe hacerse cargo de su hija (Miranda de la Serna, hija de los grandes actores Érica Rivas y Rodrigo de la Serna), mientras la madre de su hija está en Brasil en un viaje con regreso indefinido.
La relación entre padre e hija está repleta de conflictos, las drogas y la inestabilidad emocional. Pero a la vez consigue funcionar profesionalmente: es un reconocido chef.
Además, mantiene relaciones complicadas con dos hombres; esto nos da una interesante visión de las relaciones homo y el mundo queer (toda la película tiene una potente carga sexual). Sbaraglia ya había estado en el rol de un hombre bisexual en la película de Pedro Almodóvar Dolor, papel que le valió un gran reconocimiento y salto en su carrera internacional.
Reparto de Errante corazón
- Leonardo Sbaraglia
- Miranda de la Serna
- Eva Llorach
- Iván González
- Alberto Ajaka
Tráiler de Errante corazón
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