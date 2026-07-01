HBO Max: el conmovedor film protagonizado por Leonardo Sbaraglia que es furor en la plataforma

Además, mantiene relaciones complicadas con dos hombres; esto nos da una interesante visión de las relaciones homo y el mundo queer (toda la película tiene una potente carga sexual). Sbaraglia ya había estado en el rol de un hombre bisexual en la película de Pedro Almodóvar Dolor, papel que le valió un gran reconocimiento y salto en su carrera internacional.

Reparto de Errante corazón

Leonardo Sbaraglia

Miranda de la Serna

Eva Llorach

Iván González

Alberto Ajaka

Tráiler de Errante corazón