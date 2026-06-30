Cambió el horario de México vs. Ecuador por el Mundial 2026: los motivos
Las autoridades de FIFA decidieron demorar el partido por los 16avos de final en el mítico Estado Azteca. Qué pasó.
La expectativa y la tensión en los 16avos de final de la Copa del Mundo se trasladaron momentáneamente del plano futbolístico al meteorológico. El trascendental choque entre México y Ecuador, pautado originalmente para las 22:00 horas (nuestro país) en el emblemático Estadio Azteca, debió ser demorado debido a un fuerte frente de tormentas que azota a la capital mexicana.
Tras una exhaustiva evaluación del terreno de juego y de los accesos al estadio, las autoridades del comité organizador de la FIFA, en conjunto con el cuerpo arbitral, decidieron postergar el inicio del partido al menos una hora. La medida se tomó con el objetivo prioritario de resguardar la integridad física de los futbolistas y del público presente en las tribunas.
Mientras que por momentos hasta que barajó la posibilidad de que el partido de suspenda, debido a las constantes tormentas y el estado del campo de juego, cerca del horario establecido para el inicio, FIFA confirmó que el encuentro se retrasaba hasta las 23 horas.
Diluvio y tormenta eléctrica en el DF antes de México vs. Ecuador
Las condiciones climáticas empeoraron drásticamente en la última hora previa al partido, registrándose intensas precipitaciones acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica en los alrededores del "Coloso de Santa Úrsula". El drenaje del campo de juego está siendo puesto a prueba al máximo mientras los cancheros trabajan contrarreloj para retirar los excedentes de agua.
Tanto el seleccionado local, dirigido por Javier Aguirre, como el combinado ecuatoriano, comandado por Sebastián Beccacece, debieron interrumpir sus trabajos de calentamiento previo y regresar a los vestuarios a la espera de una nueva directiva oficial. El ganador de este cruce ya sabe que se meterá entre los mejores ocho del torneo y aguardará por el vencedor de la llave entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario