Cambió el horario de México vs. Ecuador por el Mundial 2026: los motivos

Tanto el seleccionado local, dirigido por Javier Aguirre, como el combinado ecuatoriano, comandado por Sebastián Beccacece, debieron interrumpir sus trabajos de calentamiento previo y regresar a los vestuarios a la espera de una nueva directiva oficial. El ganador de este cruce ya sabe que se meterá entre los mejores ocho del torneo y aguardará por el vencedor de la llave entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.