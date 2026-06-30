Cuánto cobró Lionel Messi por el tráiler de "Spider-Man": la exorbitante cifra "por palabra"
En pleno Mundial 2026, el astro argentino actúa junto a Tom Holland en otro adelanto de la película de Marvel próxima a estrenarse.
Este martes 30 de junio, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) sacudió las pantallas globales al lanzar un inesperado comercial de la nueva película del héroe arácnido, "Spider-Man: Brand New Day", que tiene como coestrella absoluta a Lionel Messi.
Ni los hechizos del Doctor Strange para borrar a Peter Parker de la memoria colectiva lograron frenar la campaña publicitaria más agresiva del año: el mejor futbolista del mundo, en pleno Mundial 2026, aparece junto al popular personaje.
El spot, diseñado estratégicamente para subirse a la fiebre de la Copa del Mundo que se disputa este verano de 2026, se volvió viral en cuestión de minutos. Sin embargo, más allá del bizarro encuentro entre Tom Holland y el capitán argentino, el verdadero foco de discusión en las redes sociales se trasladó inmediatamente a la billetera: ¿cuánto costó tener al mejor jugador del planeta en el universo Marvel?
Cinco palabras y un grito: ¿cuántos millones de dólares cobró Lionel Messi?
En el anuncio, Peter Parker atiende una modesta tienda en Queens cuando el mismísimo Messi ingresa al local buscándolo. Acto seguido, el joven se calza el traje de Spider-Man para conocer a su ídolo e incluso lo invita a balancearse por los rascacielos de Nueva York.
A pesar de la espectacularidad, la participación de la Pulga es sumamente escueta. El especialista en marketing, Agustín Mario Giménez, desglosó el acting del argentino en su cuenta de X (antes Twitter) con una mirada afilada sobre los números que se manejan en los pasillos de la industria.
"El guion completo de Messi en el teaser de Spider-Man: 'Sí'. 'Spiderman'. 'Sí'. 'Sí'. '¿Cómo?'. Y un grito volando por Nueva York. Cinco palabras. En redes hablan de US$ 15 a 20 millones por participar. Sin confirmar, pero darían unos US$ 3 a 4 millones por palabra", analizó el experto.
Las especulaciones en el mundo digital cobraron fuerza tras un posteo de la cuenta de información futbolística Winna F.C., donde se instaló el piso de los 15 millones de dólares como la cifra mínima que habría desembolsado Sony Pictures. Cabe destacar que, por el momento, portales especializados de la industria de Hollywood o el deporte como Variety, Deadline o ESPN no han emitido confirmaciones oficiales, manteniendo el número en el terreno de un secreto de estado corporativo.
De confirmarse, se trataría de unos 3 millones de dólares por palabra, ya que el astro dijo cinco a lo largo del video: "Sí", "Spider-Man", "Sí", "Sí" y "¿Cómo?".
La jugada maestra de Sony en pleno Mundial 2026
Más allá de lo llamativo de la cifra, el trasfondo del comercial revela una jugada de marketing de guerrillas sumamente audaz por parte del estudio cinematográfico.
Ingresar al selecto grupo de patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA requiere una inversión que arranca en los 65 millones de dólares, un número prohibitivo que Sony decidió esquivar de una manera brillante.
Al no ser sponsor oficial del torneo, el estudio de cine tenía prohibido utilizar los logos y marcas registradas del Mundial. ¿La solución? Comprar directamente los derechos de la imagen más cotizada del planeta. "El logo del Mundial es exclusivo. Messi no", explican los especialistas en la materia.
El crack rosarino ya es la cara de marcas que sí pusieron los millones para auspiciar el torneo, como Lay's o Michelob Ultra. Al contratarlo de forma particular, Sony logró asociar de manera inmediata la nueva película de Spider-Man con el evento deportivo más visto del año gracias a la cara del capitán argentino, gambeteando el reglamento de la FIFA y firmando, quizás, el "sí" mejor pago de la historia del cine.
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