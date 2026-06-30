Cuánto cobró Lionel Messi por el tráiler de "Spider-Man": la exorbitante cifra "por palabra"

"El guion completo de Messi en el teaser de Spider-Man: 'Sí'. 'Spiderman'. 'Sí'. 'Sí'. '¿Cómo?'. Y un grito volando por Nueva York. Cinco palabras. En redes hablan de US$ 15 a 20 millones por participar. Sin confirmar, pero darían unos US$ 3 a 4 millones por palabra", analizó el experto.

Cuánto cobró Lionel Messi por el tráiler de "Spider-Man"

Las especulaciones en el mundo digital cobraron fuerza tras un posteo de la cuenta de información futbolística Winna F.C., donde se instaló el piso de los 15 millones de dólares como la cifra mínima que habría desembolsado Sony Pictures. Cabe destacar que, por el momento, portales especializados de la industria de Hollywood o el deporte como Variety, Deadline o ESPN no han emitido confirmaciones oficiales, manteniendo el número en el terreno de un secreto de estado corporativo.

De confirmarse, se trataría de unos 3 millones de dólares por palabra, ya que el astro dijo cinco a lo largo del video: "Sí", "Spider-Man", "Sí", "Sí" y "¿Cómo?".

La jugada maestra de Sony en pleno Mundial 2026

Más allá de lo llamativo de la cifra, el trasfondo del comercial revela una jugada de marketing de guerrillas sumamente audaz por parte del estudio cinematográfico.

Ingresar al selecto grupo de patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA requiere una inversión que arranca en los 65 millones de dólares, un número prohibitivo que Sony decidió esquivar de una manera brillante.

Al no ser sponsor oficial del torneo, el estudio de cine tenía prohibido utilizar los logos y marcas registradas del Mundial. ¿La solución? Comprar directamente los derechos de la imagen más cotizada del planeta. "El logo del Mundial es exclusivo. Messi no", explican los especialistas en la materia.

El crack rosarino ya es la cara de marcas que sí pusieron los millones para auspiciar el torneo, como Lay's o Michelob Ultra. Al contratarlo de forma particular, Sony logró asociar de manera inmediata la nueva película de Spider-Man con el evento deportivo más visto del año gracias a la cara del capitán argentino, gambeteando el reglamento de la FIFA y firmando, quizás, el "sí" mejor pago de la historia del cine.