Nuevo avance en la investigación por la muerte de Silvina Luna: cuándo será la próxima Junta Médica

La producción está a cargo de Pampa Films, con Studio23 como compañía asociada, y su estreno en la plataforma está previsto para 2027.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas", relató su hermano, Ezequiel Luna.

SINOPSIS:

"Perfecta: la voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.