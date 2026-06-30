Paro de colectivos por el pago del aguinaldo: qué definió UTA para este miércoles
El gremio lanzó un nuevo comunicado este martes, luego del anuncio de un paro de colectivos para este miércoles 1 de julio.
La seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se acreditó la totalidad del Sueldo Anual Complementario (SAC), dejando sin efecto de manera inmediata el paro de colectivos por tiempo indeterminado que amenazaba con paralizar la ciudad este miércoles 1 de julio.
De esta manera, una jornada de extrema incertidumbre para los usuarios del transporte en la capital cordobesa llegó a su fin con buenas noticias.
El gremio de los choferes se encontraba en estado de alerta desde el lunes, luego de que el sector empresario planteara serias dificultades para abonar el medio aguinaldo en los términos de la ley. La advertencia sindical era tajante: si el dinero no impactaba en las cuentas de los trabajadores antes de la medianoche del martes, se iniciaría un cese total de tareas a partir del primer minuto del miércoles.
El comunicado oficial de UTA sobre el paro de colectivos en Córdoba
Conducida por Carla Esteban, la cúpula de UTA Córdoba emitió un comunicado oficial por la tarde para llevar tranquilidad a la población y normalizar el esquema laboral.
“Ante el efectivo pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), se ha verificado el cumplimiento del cobro que veníamos reclamando. Por lo tanto, habiéndose acreditado el pago en vísperas de lo previsto, esta entidad gremial ha resuelto dejar sin efecto las medidas que se habían dispuesto, continuando las actividades con total normalidad”, indicaron desde el gremio.
Aportes municipales para destrabar el conflicto
El foco de tensión se había originado cuando la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) expuso ante el Ministerio de Trabajo la imposibilidad de cumplir con los plazos legales, cuyo vencimiento operaba este martes 30 de junio. En un principio, el sector privado llegó a barajar la controvertida opción de fraccionar el pago del medio aguinaldo en varias cuotas, propuesta que fue rechazada de plano por el sindicato.
La llave para destrabar el conflicto llegó durante la mañana del martes, cuando la Municipalidad de Córdoba intervino realizando un desembolso económico extraordinario. Estos recursos saldaron parte de los reclamos de actualización de costos que mantenían las empresas prestatarias, permitiendo que la cámara empresarial contara con la liquidez necesaria para transferir los sueldos y asegurar las frecuencias habituales de todas las líneas urbanas.
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