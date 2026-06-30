Paro de colectivos por el pago del aguinaldo: qué definió UTA para este miércoles

Aportes municipales para destrabar el conflicto

El foco de tensión se había originado cuando la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) expuso ante el Ministerio de Trabajo la imposibilidad de cumplir con los plazos legales, cuyo vencimiento operaba este martes 30 de junio. En un principio, el sector privado llegó a barajar la controvertida opción de fraccionar el pago del medio aguinaldo en varias cuotas, propuesta que fue rechazada de plano por el sindicato.

La llave para destrabar el conflicto llegó durante la mañana del martes, cuando la Municipalidad de Córdoba intervino realizando un desembolso económico extraordinario. Estos recursos saldaron parte de los reclamos de actualización de costos que mantenían las empresas prestatarias, permitiendo que la cámara empresarial contara con la liquidez necesaria para transferir los sueldos y asegurar las frecuencias habituales de todas las líneas urbanas.