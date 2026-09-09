HBO Max: la película de asesinatos en serie que atrapa a los usuarios y sigue sumando reproducciones
HBO Max cuenta con una película coreana de crimen y suspenso que pone a una periodista cara a cara con un hombre que asegura haber asesinado a varias personas.
Las producciones coreanas continúan ganando espacio dentro de las plataformas de streaming, especialmente aquellas que combinan historias criminales con suspenso y conflictos psicológicos. HBO Max cuenta en su catálogo con una película que utiliza precisamente estos elementos para construir una trama marcada por una entrevista que rápidamente comienza a salirse de control.
La historia coloca en el centro a una joven periodista que recibe una propuesta prácticamente imposible de ignorar. Un hombre que asegura ser responsable del asesinato de 11 personas está dispuesto a confesar sus crímenes frente a ella, aunque establece una inquietante condición para concretar el encuentro.
La situación se desarrolla principalmente dentro de la habitación de un hotel, donde aquello que comienza como una oportunidad para conseguir una exclusiva termina transformándose en un juego psicológico entre la periodista y el supuesto asesino. Cada nueva revelación aumenta la tensión mientras existe la posibilidad de que otra persona se encuentre en peligro.
De qué trata Reporte de un Asesino
"Reporte de un Asesino" sigue la historia de Baek Seon-ju, una periodista de televisión que busca conseguir una exclusiva capaz de darle un impulso importante a su carrera. La oportunidad aparece cuando recibe una inesperada llamada de Lee Young-hoon, un psiquiatra que afirma haber cometido numerosos asesinatos.
El hombre asegura ser responsable de la muerte de 11 personas y le ofrece una entrevista exclusiva. Sin embargo, la propuesta incluye una condición: si Seon-ju acepta encontrarse con él, tendrá la posibilidad de salvar a una nueva víctima. Si rechaza la reunión, alguien morirá.
Ante la gravedad de la situación, la periodista decide aceptar y se dirige hasta la habitación 2701 de un hotel, donde debe encontrarse personalmente con Young-hoon. El operativo cuenta con la participación del detective Han Sang-woo, quien permanece en otro piso siguiendo la conversación mediante un dispositivo oculto.
Una vez frente al supuesto asesino, Seon-ju se encuentra con un hombre elegante, tranquilo y aparentemente en control de la situación. Sin embargo, la entrevista comienza a volverse cada vez más inquietante cuando Young-hoon intenta demostrar que sus confesiones son verdaderas mediante amenazas y pruebas relacionadas con sus crímenes.
La periodista queda así atrapada en un enfrentamiento en el que necesita determinar qué busca realmente el hombre que tiene delante. Abandonar la habitación tampoco parece ser una alternativa sencilla, ya que hacerlo podría poner en riesgo la vida de otra persona.
De esta manera, la película desarrolla buena parte de su suspenso alrededor de la conversación entre ambos personajes. Las confesiones, amenazas y dudas van modificando constantemente el escenario, mientras la protagonista intenta mantener el control y descubrir cuánto hay de verdad detrás del relato del psiquiatra.
Reparto de Reporte de un Asesino
La producción está escrita y dirigida por Cho Young-joon y cuenta con un elenco encabezado por Cho Yeo-jeong y Jung Sung-il.
- Cho Yeo-jeong: Baek Seon-ju
- Jung Sung-il: Lee Young-hoon
- Kim Taehan: Han Sang-woo
- Hwang Ji-ah
- Choi Soo-im
- Choi Gwang-il
Cho Yeo-jeong interpreta a la periodista que acepta realizar la peligrosa entrevista, mientras que Jung Sung-il se pone en la piel del psiquiatra que asegura estar detrás de una serie de asesinatos. Kim Taehan completa el núcleo principal de la historia como el detective que sigue el encuentro a distancia.
Trailer de Reporte de un Asesino
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