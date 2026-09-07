HBO Max: la película de Supergirl está pronta a llegar y romper los límites
Un film que revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El y prima de Kal-El, Superman.
HBO Max anunció la llegada exclusiva de Supergirl este jueves, 10 de septiembre, en la plataforma. La película de DC Studios también se estrenará en el canal HBO el sábado, 12 de septiembre, a las 21hs.
Dentro del nuevo Universo Cinematográfico DC, Supergirl revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El, conocida como Supergirl, prima de Kal-El, Superman.
¿De qué trata Supergirl?
Supergirl irradia un heroísmo completamente suyo. Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca cerca de casa, Kara se une con una compañera inesperada. Juntas, emprenden un viaje épico e intergaláctico, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de justicia y salvar la vida de Krypto, el mejor amigo de Kara.
Supergirl llega para desmostrar que hacer el bien puede ser difícil… y no siempre es agradable.
Reparto de Supergirl
El elenco incluye a:
- Milly Alcock
- Matthias Schoenaerts
- Eve Ridley
- David Krumholtz
- Emily Beecham
- David Corenswet
- Jason Momoa
Trailer de Supergirl
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