HBO Max: la película de Supergirl está pronta a llegar y romper los límites

¿De qué trata Supergirl?

Supergirl irradia un heroísmo completamente suyo. Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca cerca de casa, Kara se une con una compañera inesperada. Juntas, emprenden un viaje épico e intergaláctico, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de justicia y salvar la vida de Krypto, el mejor amigo de Kara.