HBO Max: de qué se trata el thriller dramático que está atrapando a todos

Pero el verdadero giro ocurre cuando uno de los protagonistas aparece muerto. A partir de ese momento, la serie incorpora elementos propios del thriller policial y dos investigadores intentan reconstruir qué ocurrió realmente.

A medida que avanzan sus siete capítulos, la investigación permite descubrir nuevas perspectivas sobre los personajes y sus vínculos, mientras salen a la luz detalles que modifican la percepción de los acontecimientos. La combinación de drama, misterio, romance y comedia negra es una de las características centrales de la producción.

La miniserie fue creada, escrita y dirigida por Steven Conrad, también responsable de "Patriot". Todos sus episodios se encuentran disponibles en HBO Max.

Reparto de DTF St. Louis

El elenco de DTF St. Louis está encabezado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, acompañados por otros reconocidos intérpretes.

Jason Bateman como Clark Forrest.

como Clark Forrest. David Harbour como Floyd Smernitch.

como Floyd Smernitch. Linda Cardellini como Carol.

como Carol. Richard Jenkins como uno de los investigadores.

como uno de los investigadores. Joy Sunday como una de las investigadoras.

Uno de los puntos fuertes de la ficción está precisamente en la dinámica entre sus tres protagonistas, ya que el vínculo entre Clark, Floyd y Carol funciona como el disparador de los acontecimientos que luego conducen al misterio central.

Trailer de DTF St. Louis