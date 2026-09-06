HBO Max: de qué se trata el thriller dramático que está atrapando a todos
La plataforma de streaming tiene disponible una miniserie de apenas siete episodios que combina drama, comedia negra, romance y crimen.
HBO Max cuenta con un amplio catálogo de series y películas para quienes buscan una historia atrapante sin tener que comprometerse con varias temporadas. Entre sus producciones se destaca un particular thriller dramático que combina relaciones personales, secretos, humor negro y un misterioso crimen.
La producción cuenta con apenas siete episodios, de entre 47 y 58 minutos, por lo que puede convertirse en una buena alternativa para maratonear durante un fin de semana. Además, está protagonizada por figuras reconocidas como Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini.
La historia comienza alrededor de tres adultos atravesados por diferentes crisis personales y un triángulo amoroso que altera por completo sus vidas. Sin embargo, aquello que inicialmente parece centrarse en las relaciones entre sus protagonistas adquiere un tono mucho más oscuro cuando ocurre una muerte inesperada.
De qué trata DTF St. Louis
DTF St. Louis sigue la historia de Clark Forrest, Floyd Smernitch y Carol, tres personajes cuyas vidas comienzan a quedar cada vez más conectadas. Clark y Floyd se conocen mientras trabajan en un noticiero: el primero es meteorólogo, mientras que el segundo trabaja como intérprete de lengua de señas.
La situación cambia cuando Clark conoce a Carol y comienza a desarrollarse un complicado triángulo amoroso. Las decisiones de los protagonistas, sus deseos y los secretos que esconden van llevando la trama hacia situaciones cada vez más incómodas y oscuras.
Pero el verdadero giro ocurre cuando uno de los protagonistas aparece muerto. A partir de ese momento, la serie incorpora elementos propios del thriller policial y dos investigadores intentan reconstruir qué ocurrió realmente.
A medida que avanzan sus siete capítulos, la investigación permite descubrir nuevas perspectivas sobre los personajes y sus vínculos, mientras salen a la luz detalles que modifican la percepción de los acontecimientos. La combinación de drama, misterio, romance y comedia negra es una de las características centrales de la producción.
La miniserie fue creada, escrita y dirigida por Steven Conrad, también responsable de "Patriot". Todos sus episodios se encuentran disponibles en HBO Max.
Reparto de DTF St. Louis
El elenco de DTF St. Louis está encabezado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, acompañados por otros reconocidos intérpretes.
- Jason Bateman como Clark Forrest.
- David Harbour como Floyd Smernitch.
- Linda Cardellini como Carol.
- Richard Jenkins como uno de los investigadores.
- Joy Sunday como una de las investigadoras.
Uno de los puntos fuertes de la ficción está precisamente en la dinámica entre sus tres protagonistas, ya que el vínculo entre Clark, Floyd y Carol funciona como el disparador de los acontecimientos que luego conducen al misterio central.
Trailer de DTF St. Louis
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