HBO Max: de qué se trata la nueva película de Zendaya que tiene romance y humor negro

A partir de ese momento, la confianza entre ambos empieza a tambalear y los preparativos para la boda quedan en segundo plano. La pareja deberá enfrentarse a una serie de situaciones cada vez más tensas mientras intenta determinar si existe alguna posibilidad de continuar con sus planes.

A diferencia de una comedia romántica tradicional, la película utiliza situaciones incómodas y humor negro para explorar las consecuencias que puede tener una verdad inesperada dentro de una relación. El perdón, los secretos y la confianza aparecen como algunos de los principales ejes de la historia.

Reparto de The Drama

Uno de los principales atractivos de la película es la dupla protagonista formada por Zendaya y Robert Pattinson. Ambos interpretan a la pareja alrededor de la cual gira el conflicto central de la producción.

El reparto de "The Drama" está integrado por:

Zendaya como Emma Harwood.

como Emma Harwood. Robert Pattinson como Charlie Thompson.

como Charlie Thompson. Alana Haim .

. Mamoudou Athie .

. Hailey Gates .

. Zoë Winters .

. Sydney Lemmon .

. Anna Baryshnikov.

La película marca la primera vez que Zendaya y Pattinson comparten protagonismo como pareja, en una producción que apuesta principalmente por la tensión entre sus personajes y por el cambio que atraviesa su vínculo a medida que se acerca el casamiento.

Trailer de The Drama