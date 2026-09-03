HBO Max: de qué se trata la nueva película de Zendaya que tiene romance y humor negro
La plataforma de streaming sumó una de las producciones más recientes de la reconocida actriz, quien comparte protagonismo con Robert Pattinson en una historia que mezcla amor, tensión y situaciones incómodas.
HBO Max continúa renovando su catálogo con películas que pasaron recientemente por los cines y, entre sus incorporaciones, aparece una producción protagonizada por dos importantes figuras de Hollywood. La propuesta combina romance, drama y humor negro a partir de una pareja que atraviesa un momento decisivo de su relación.
Se trata de la película escrita y dirigida por Kristoffer Borgli que reúne a Zendaya y Robert Pattinson por primera vez como pareja protagonista. La historia se concentra en los días previos a un casamiento que parecía encaminado hasta que una inesperada revelación cambia completamente los planes.
La producción de A24 tiene una duración aproximada de una hora y 45 minutos y se aleja de las clásicas comedias románticas para mostrar una mirada mucho más incómoda sobre las relaciones, los secretos y los límites del perdón.
De qué trata The Drama
La trama de "The Drama" sigue a Emma Harwood y Charlie Thompson, una pareja enamorada que se encuentra atravesando la cuenta regresiva para su boda. Ambos parecen preparados para dar el siguiente paso y comenzar una nueva etapa juntos.
Sin embargo, cuando faltan pocos días para la ceremonia, una inesperada confesión altera completamente la relación. Lo que parecía ser simplemente la preparación de un casamiento comienza a convertirse en una crisis que obliga a los protagonistas a cuestionar cuánto conocen realmente a la persona que tienen al lado.
A partir de ese momento, la confianza entre ambos empieza a tambalear y los preparativos para la boda quedan en segundo plano. La pareja deberá enfrentarse a una serie de situaciones cada vez más tensas mientras intenta determinar si existe alguna posibilidad de continuar con sus planes.
A diferencia de una comedia romántica tradicional, la película utiliza situaciones incómodas y humor negro para explorar las consecuencias que puede tener una verdad inesperada dentro de una relación. El perdón, los secretos y la confianza aparecen como algunos de los principales ejes de la historia.
Reparto de The Drama
Uno de los principales atractivos de la película es la dupla protagonista formada por Zendaya y Robert Pattinson. Ambos interpretan a la pareja alrededor de la cual gira el conflicto central de la producción.
El reparto de "The Drama" está integrado por:
- Zendaya como Emma Harwood.
- Robert Pattinson como Charlie Thompson.
- Alana Haim.
- Mamoudou Athie.
- Hailey Gates.
- Zoë Winters.
- Sydney Lemmon.
- Anna Baryshnikov.
La película marca la primera vez que Zendaya y Pattinson comparten protagonismo como pareja, en una producción que apuesta principalmente por la tensión entre sus personajes y por el cambio que atraviesa su vínculo a medida que se acerca el casamiento.
Trailer de The Drama
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