HBO Max: la producción dramática que aborda una reconstrucción familiar

La decisión profundiza inicialmente el enojo de la protagonista y genera una convivencia marcada por la incomodidad y el resentimiento. Sin embargo, el tiempo que Diane y Jamie deben compartir bajo el mismo techo comienza a modificar lentamente la relación entre ambos.

A medida que conversan, aparecen temas vinculados con la soledad, las relaciones familiares y el hijo ausente. Ese intercambio inesperado permite que Diane encuentre un espacio donde expresar aquello que venía conteniendo mientras intenta reconstruirse después de la pérdida.

La película utiliza así el duelo como punto de partida para explorar las dificultades para perdonar y recomponer determinados vínculos, sin dejar de lado las tensiones que pueden surgir dentro de una familia cuando sus integrantes enfrentan el dolor de maneras diferentes.

Reparto de Te extraño, te amo

La producción cuenta con Allison Janney como figura principal, acompañada por un elenco de actores reconocidos que completa esta historia dramática.

Allison Janney

Andrew Rannells

Bonnie Hunt

Oscar Nunez

Lisa Schurga

Suzy Nakamura

Janney interpreta a Diane, mientras que Andrew Rannells da vida a Jamie, el asistente que llega para colaborar con los preparativos del funeral y termina convirtiéndose en una compañía inesperada durante uno de los momentos más difíciles de la protagonista.

Trailer de Te extraño, te amo