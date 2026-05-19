HBO Max: la reversión de la película de la fábrica de chocolate que promete seguir siendo un éxito

El film combina comedia, fantasía y musical, con escenas cargadas de color y momentos emotivos que apuntan tanto al público infantil como adulto.

Uno de los aspectos más valorados fue la interpretación de Timothée Chalamet, quien logra darle una personalidad fresca y carismática al personaje. Además, la participación de Hugh Grant como uno de los Oompa Loompas aporta gran parte del humor de la película.

Reparto de Wonka

El elenco principal de Wonka está integrado por:

Timothée Chalamet como Willy Wonka

Hugh Grant como Oompa Loompa

Calah Lane como Noodle

Olivia Colman como la Sra. Scrubitt

Keegan-Michael Key como el jefe de Policía

Sally Hawkins como la madre de Willy Wonka

Rowan Atkinson como Padre Julius

Las actuaciones fueron uno de los puntos más destacados de la película, especialmente por la química entre los personajes y el equilibrio entre humor y emoción.

Tráiler de Wonka