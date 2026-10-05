"Hello Adele" llega a la Argentina: cuándo será el show homenaje a la cantante británica
El espectáculo protagonizado por Stephanie Lii desembarca por primera vez en el país con una renovada puesta que repasará los grandes éxitos de la artista.
El universo musical de Adele tendrá su propio homenaje en Argentina. El próximo 14 de octubre, el espectáculo Hello Adele Live In Las Vegas Musical with Stephanie Lii se presentará por primera vez en el país en el Teatro Ópera, donde llevará al escenario su nueva producción, “One and Only”.
La propuesta está encabezada por Stephanie Lii y busca recrear la esencia de los grandes conciertos de la cantante británica a través de una puesta especialmente diseñada para los seguidores de su música. El espectáculo ya pasó por distintos países y ahora suma a Argentina a su recorrido internacional.
La nueva producción propone un recorrido por algunas de las canciones más reconocidas de Adele, con una puesta que combina interpretación vocal, arreglos musicales e iluminación para recrear el clima de los shows de la artista.
Un recorrido por los grandes éxitos de Adele
Durante la presentación, Stephanie Lii interpretará canciones que forman parte de la identidad musical de Adele, entre ellas "Hello", "Set Fire to the Rain", "Someone Like You", "Rolling in the Deep", "Easy On Me", "Love In The Dark", "Skyfall", "When We Were Young" y "One and Only".
Según la presentación del espectáculo, cada elemento de la puesta fue pensado para acercar al público a la experiencia de los conciertos originales de la artista. La propuesta incorpora nuevos arreglos, un diseño de iluminación especialmente trabajado y una interpretación vocal que busca reproducir la intensidad de las canciones.
Con “One and Only”, el show inicia una nueva etapa después de haber recorrido distintos destinos internacionales. La producción apuesta además por incorporar momentos renovados y una mayor interacción con los espectadores.
De esta manera, Hello Adele Live In Las Vegas desembarca en Argentina con una propuesta centrada en el repertorio de una de las voces más reconocidas de la música contemporánea y con Stephanie Lii como protagonista de este tributo.
La función del 14 de octubre en el Teatro Ópera marcará así el debut argentino de esta producción, que continúa su recorrido internacional con una puesta dedicada a los grandes clásicos de Adele.
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