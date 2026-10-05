"Hello Adele" llega a la Argentina: cuándo será el show homenaje a la cantante británica

Con “One and Only”, el show inicia una nueva etapa después de haber recorrido distintos destinos internacionales. La producción apuesta además por incorporar momentos renovados y una mayor interacción con los espectadores.

De esta manera, Hello Adele Live In Las Vegas desembarca en Argentina con una propuesta centrada en el repertorio de una de las voces más reconocidas de la música contemporánea y con Stephanie Lii como protagonista de este tributo.

La función del 14 de octubre en el Teatro Ópera marcará así el debut argentino de esta producción, que continúa su recorrido internacional con una puesta dedicada a los grandes clásicos de Adele.