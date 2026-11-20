Paisajes del norte argentino: el impactante pueblo de la Puna que es hermoso
Este pueblo de la Puna sorprende por su belleza natural y ofrece una experiencia diferente para quienes buscan descubrir el norte argentino.
El norte argentino cuenta con destinos turísticos que se destacan por sus paisajes imponentes y su riqueza cultural. Entre ellos aparece un pequeño pueblo salteño que conquista a los visitantes con sus montañas, su historia y sus tradiciones.
Ubicado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, este rincón de la Puna salteña ofrece escenarios naturales únicos, donde predominan las extensas planicies, los cerros de diferentes tonalidades y el silencio característico de las regiones de altura.
Además, es uno de los puntos más importantes del recorrido del famoso Tren a las Nubes, una de las experiencias turísticas más reconocidas de Argentina.
Qué se puede hacer en San Antonio de los Cobres
Uno de los principales atractivos de San Antonio de los Cobres es el Viaducto La Polvorilla, una impresionante obra de ingeniería ferroviaria ubicada a pocos kilómetros del pueblo. Esta estructura forma parte del recorrido del Tren a las Nubes, una de las experiencias más emblemáticas del turismo salteño.
Los visitantes también pueden recorrer las ferias artesanales, donde se ofrecen tejidos elaborados con lana y productos que reflejan las técnicas tradicionales de las comunidades andinas.
Otra alternativa es explorar los paisajes de los alrededores, con excursiones hacia las Salinas Grandes, el Abra del Acay y otros destinos del noroeste argentino, como La Poma y Cachi.
La cultura local también ocupa un lugar importante. Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una tradición ancestral que incluye ceremonias, música y encuentros comunitarios en homenaje a la Madre Tierra.
Dónde queda y cómo llegar a San Antonio de los Cobres
San Antonio de los Cobres está ubicado en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.
Para llegar desde la ciudad de Salta, el acceso principal es a través de la Ruta Nacional 51, un camino de montaña que atraviesa paisajes de gran belleza natural.
Otra alternativa es utilizar la Ruta Nacional 40, que conecta diferentes localidades y circuitos turísticos de la región.
Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden dirigirse hacia el norte por la Ruta Nacional 34, en un trayecto que demanda aproximadamente 20 horas de viaje, según el recorrido y las condiciones del tránsito.
Debido a la altura, se recomienda aclimatarse, mantenerse hidratado, llevar ropa de abrigo y consultar el estado de las rutas antes de emprender el recorrido.
Con su combinación de paisajes extremos, historia ferroviaria y tradiciones andinas, San Antonio de los Cobres se posiciona como un destino ideal para descubrir la belleza de la Puna salteña.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario