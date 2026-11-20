Otra alternativa es explorar los paisajes de los alrededores, con excursiones hacia las Salinas Grandes, el Abra del Acay y otros destinos del noroeste argentino, como La Poma y Cachi.

La cultura local también ocupa un lugar importante. Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una tradición ancestral que incluye ceremonias, música y encuentros comunitarios en homenaje a la Madre Tierra.

Dónde queda y cómo llegar a San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres está ubicado en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar desde la ciudad de Salta, el acceso principal es a través de la Ruta Nacional 51, un camino de montaña que atraviesa paisajes de gran belleza natural.

Otra alternativa es utilizar la Ruta Nacional 40, que conecta diferentes localidades y circuitos turísticos de la región.

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden dirigirse hacia el norte por la Ruta Nacional 34, en un trayecto que demanda aproximadamente 20 horas de viaje, según el recorrido y las condiciones del tránsito.

Debido a la altura, se recomienda aclimatarse, mantenerse hidratado, llevar ropa de abrigo y consultar el estado de las rutas antes de emprender el recorrido.

Con su combinación de paisajes extremos, historia ferroviaria y tradiciones andinas, San Antonio de los Cobres se posiciona como un destino ideal para descubrir la belleza de la Puna salteña.