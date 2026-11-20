Model 3 RWD (versión de entrada): en Estados Unidos arranca en USD 36.990 pero asciende a unos USD 41.000 finales con impuestos. En Argentina, su precio base es de USD 41.590 (USD 42.590 / $66.419.105 IVA incluido según configuración web), con un motor trasero de 286 CV, batería LFP de 62 kWh, 534 km de autonomía y aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.

Model 3 Long Range: mientras que en Estados Unidos ronda los USD 54.400 finales, en el mercado argentino se ofrece desde USD 47.090, resultando más económico que en Norteamérica. Incorpora una batería NCA de 82 kWh que extiende la autonomía hasta los 750 km y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Model 3 Performance: el deportivo tope de gama (tracción integral, doble motor de 460 CV, 534 km de autonomía, 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y 264 km/h de velocidad máxima) cuesta cerca de USD 58.310 en Estados Unidos, frente a los USD 54.590 que vale en Argentina.

Model Y Premium RWD: en Estados Unidos este SUV alcanza los USD 50.600 con impuestos, mientras que en Argentina parte desde USD 44.590 ($69.538.105 IVA incluido en la plataforma local)[cite: 64]. Cuenta con tracción trasera, batería de 65 kWh, 466 km de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos[cite: 64].