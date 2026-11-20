Cuánto valen los autos que fabrica Elon Musk en Estados Unidos vs. Argentina: la brecha de precios de Tesla
Con el inicio de las ventas online, los Tesla Model 3 y Model Y de Elon Musk se ofrecen desde USD 41.590 más gastos bajo el cupo de exención arancelaria.
El desembarco de los autos que fabrica Elon Musk abrió un nuevo capítulo en el mercado local de vehículos eléctricos. Con la habilitación de su tienda online oficial, los consumidores argentinos ya pueden reservar las cinco versiones disponibles del Tesla Model 3 y el SUV Model Y con entregas estimadas entre marzo y abril de 2027.
Sin embargo, la gran sorpresa surge al comparar los valores locales frente a lo que cuesta comprar exactamente los mismos modelos en Estados Unidos con impuestos incluidos.
Precios en Estados Unidos vs. Argentina: la comparación modelo por modelo
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En el mercado estadounidense, los precios publicados en la web suelen sufrir un incremento considerable al sumar los impuestos estatales (valores "out-the-door"). En la Argentina, en cambio, los vehículos ingresan dentro del cupo gubernamental de 50.000 unidades electrificadas exentas del arancel de importación extrazona del 35% (donde la firma cuenta con disponibilidad para solicitar unas 2.500 unidades provenientes de su planta de Shanghái).
A los valores base locales se les debe adicionar USD 350 en concepto de tarifa por destino y documentación, además de una reserva no reembolsable de USD 250 ($389.875) al momento de ordenar con tarjeta:
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Model 3 RWD (versión de entrada): en Estados Unidos arranca en USD 36.990 pero asciende a unos USD 41.000 finales con impuestos. En Argentina, su precio base es de USD 41.590 (USD 42.590 / $66.419.105 IVA incluido según configuración web), con un motor trasero de 286 CV, batería LFP de 62 kWh, 534 km de autonomía y aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.
Model 3 Long Range: mientras que en Estados Unidos ronda los USD 54.400 finales, en el mercado argentino se ofrece desde USD 47.090, resultando más económico que en Norteamérica. Incorpora una batería NCA de 82 kWh que extiende la autonomía hasta los 750 km y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.
Model 3 Performance: el deportivo tope de gama (tracción integral, doble motor de 460 CV, 534 km de autonomía, 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y 264 km/h de velocidad máxima) cuesta cerca de USD 58.310 en Estados Unidos, frente a los USD 54.590 que vale en Argentina.
Model Y Premium RWD: en Estados Unidos este SUV alcanza los USD 50.600 con impuestos, mientras que en Argentina parte desde USD 44.590 ($69.538.105 IVA incluido en la plataforma local)[cite: 64]. Cuenta con tracción trasera, batería de 65 kWh, 466 km de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos[cite: 64].
Model Y Premium Long Range: frente a los USD 54.400 que cuesta en el mercado norteamericano, en Argentina se comercializa desde USD 50.590, ofreciendo 661 km de autonomía con su batería de 82 kWh y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.
Financiación en cuotas y servicios adicionales disponibles
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Además de la compra directa online (ya que no cuenta con concesionarios tradicionales sino con puntos de exhibición y Test Drive en centros comerciales), los compradores argentinos disponen de herramientas financieras y tecnológicas específicas:
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Planes de financiación: todos los modelos pueden adquirirse mediante créditos prendarios del Banco Santander en plazos de 12 a 60 meses. Para el Model 3 de entrada, el plan más extenso requiere un anticipo de USD 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183 (CFT del 47,94%).
Paquete de asistencia inteligente: se ofrece una suscripción mensual de USD 119 que habilita las funciones Actually Smart Summon (el auto se acerca al conductor en un estacionamiento), Dumb Summon (sale solo del garage hasta la puerta) y Autopark (estacionamiento automático), aunque la conducción semiautónoma completa aún no está habilitada en el país.
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