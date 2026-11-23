El Gobierno designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI
El Ministerio de Salud confirmó a Verónica Gabriela Pérez al frente del PAMI junto a Elizabeth Ana Osterberg, tras la salida de Esteban Leguízamo.
El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este lunes 23 de noviembre la designación de la doctora Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI, quien estará acompañada en la conducción del organismo por Elizabeth Ana Osterberg en el cargo de subdirectora ejecutiva.
Con estos nombramientos, la cartera sanitaria dio por iniciada una nueva etapa de gestión en la obra social de jubilados y pensionados.
Según indicó el comunicado oficial difundido por el Ministerio, la nueva cúpula tendrá como eje profundizar la modernización institucional, optimizar la administración de los recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones médicas y asistenciales en todo el país.
Asimismo, desde el Gobierno destacaron la trayectoria profesional y la experiencia previa de Pérez dentro del propio PAMI, señalando que su designación permitirá dar continuidad al proceso de transformación con foco en resultados concretos para los afiliados.
Los ejes de la nueva conducción del PAMI y la salida de las autoridades salientes
En el mismo parte oficial, el Ministerio de Salud expresó su agradecimiento a los funcionarios salientes Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo por su dedicación y desempeño durante sus respectivas gestiones al frente de la institución.
De cara a la nueva etapa, la cartera nacional detalló cuáles serán las prioridades centrales que guiarán el trabajo de Verónica Gabriela Pérez al frente del PAMI:
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Eficiencia administrativa: profundizar el ordenamiento interno y optimizar el uso de los fondos disponibles.
Simplificación de trámites: agilizar los circuitos operativos para facilitar el acceso de los jubilados y pensionados a las coberturas.
Fortalecimiento del control: reforzar los mecanismos de auditoría y seguimiento sobre el funcionamiento del organismo.
Mejora en las prestaciones: garantizar que los recursos del PAMI se traduzcan de manera directa y oportuna en mejores servicios de salud para los afiliados de todo el país.
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