El running estimula la creación de nuevas conexiones neuronales y mantiene el cerebro más activo con la práctica regular.

Correr: esta actividad favorece la memoria, estimula la creación de nuevas conexiones neuronales y mantiene el cerebro más activo con la práctica regular.

esta actividad favorece la memoria, estimula la creación de nuevas conexiones neuronales y mantiene el cerebro más activo con la práctica regular. Ejercicios de equilibrio y orientación: mejoran la concentración, la coordinación y refuerzan la percepción del espacio.

mejoran la concentración, la coordinación y refuerzan la percepción del espacio. HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad): este método contribuye a mejorar la rapidez mental, mejora la capacidad de reacción y ayuda a que el cerebro se adapte mejor a distintos estímulos.

este método contribuye a mejorar la rapidez mental, mejora la capacidad de reacción y ayuda a que el cerebro se adapte mejor a distintos estímulos. Entrenamiento de fuerza: favorece la salud cerebral, mejora la concentración durante el esfuerzo y contribuye al mantenimiento del rendimiento cognitivo a largo plazo.

Por qué mejoran la agilidad

Estos ejercicios estimulan el cerebro al exigir coordinación, concentración y respuestas rápidas. Su práctica ayuda a fortalecer las conexiones neuronales y mejorar la coordinación entre la mente y el cuerpo. La constancia permite aprovechar sus beneficios y complementar el cuidado de la salud física y mental.