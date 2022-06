Atilio Veronelli rompió el silencio sobre su estado de salud

Ante este cuadro, Veronelli se acercó al hospital Eva Perón de Merlo: "Entré con la esperanza de que me den un medicamento pero me dijeron que me quede un tiempo, me tuvieron diez días ahí y tenía lo que se denomina una insuficiencia cardíaca".

"Lo tomé como un reposo pero tuve una melancolía de creer que uno tiene plazo, una cosa es que yo te diga que te vas a morir y otra cosa es que me digas que va a ser este miércoles", manifestó el artista, quien contó que lo primero que se le vino a la cabeza fue su hijo menor: "lo dejo sin padre a los 4 años”.

atilio veronelli

Afortunadamente, Atilio logró recuperarse gracias a la buena atención médica y recibió el alta: "me dieron el alta hace diez días más o menos. Los primeros días subir tres escalones en casa era como hacer alpinismo, me mareaba mucho y eso se ha ido desvaneciendo y ahora estoy más normal”.

“Yo me di todas las vacunas contra el Covid-19 pero en el medio lo tuve, si esto me restó capacidad pulmonar yo no lo sé. Por el momento, se supone que tengo una insuficiencia y esta semana me dirán si tengo otras enfermedades, soy un viejo con un corazón que no le funciona del todo bien”, remarcó.