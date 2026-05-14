Emoción en Tucumán: una nena sobrevivió a un ahogamiento y recibió el alta tras cuatro meses internada

Con el paso de las semanas, el estado de salud de Samantha comenzó a mostrar una evolución favorable y fue derivada a un centro de alta complejidad. Luego de atravesar un largo proceso de recuperación, finalmente obtuvo el alta en el Hospital Eva Perón.

Cuatro meses después de aquel dramático momento, finalmente Samantha pudo dejar el hospital. Familiares y trabajadores del centro de salud acompañaron su salida entre aplausos, carteles y papel picado, dejando una postal cargada de emoción.

Aunque ya pudo regresar a su casa, Samantha continuará con controles y seguimiento ambulatorio en el Hospital de Niños, donde los médicos monitorearán su evolución