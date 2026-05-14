Emoción en Tucumán: una nena sobrevivió a un ahogamiento y recibió el alta tras cuatro meses internada
Samantha había sido encontrada dentro de una pileta pelopincho en enero. Estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria, pero logró recuperarse.
Momentos de profunda emoción se vivieron en Tucumán luego de que Samantha, una nena de apenas un año, recibiera el alta médica tras permanecer internada durante cuatro meses a raíz de un grave episodio de ahogamiento ocurrido en enero en la localidad de Carbón Pozo, en el departamento Cruz Alta.
La pequeña había ingresado en estado crítico a un hospital de San Miguel de Tucumán después de haber sido encontrada dentro de una pileta pelopincho con un principio de ahogamiento. Según trascendió en aquel momento, la menor había estado desaparecida alrededor de media hora antes de ser hallada en el agua.
Samantha fue trasladada de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde quedó internada en terapia intensiva con diagnóstico de principio de ahogamiento y pronóstico reservado.
La directora del centro de salud, Inés Gramajo, había explicado entonces que la nena atravesaba una situación muy delicada. “La paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica”, señaló en declaraciones al medio local La Gaceta.
Además, indicó que, de acuerdo con el relato aportado por la familia, la menor se encontraba en la casa de un vecino cuando ocurrió el accidente. “De acuerdo con el relato de la madre, la niña estaba al cuidado de un vecino y fue encontrada dentro de una pileta pelopincho”, indicó la profesional.
Con el paso de las semanas, el estado de salud de Samantha comenzó a mostrar una evolución favorable y fue derivada a un centro de alta complejidad. Luego de atravesar un largo proceso de recuperación, finalmente obtuvo el alta en el Hospital Eva Perón.
Cuatro meses después de aquel dramático momento, finalmente Samantha pudo dejar el hospital. Familiares y trabajadores del centro de salud acompañaron su salida entre aplausos, carteles y papel picado, dejando una postal cargada de emoción.
Aunque ya pudo regresar a su casa, Samantha continuará con controles y seguimiento ambulatorio en el Hospital de Niños, donde los médicos monitorearán su evolución
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