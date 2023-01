Mauro Icardi le dedicó un sentido mensaje a Wanda Nara: se arrepintió y lo borró

posteo wanda nara

Sin embargo, al dar a entender que una vez más la pareja se habría reconciliado, los mensajes de los internautas fueron despiadados. Y, horas más tarde, el ex jugador del PSG decidió borrar la publicación.

Cabe recordar que Wanda e Icardi también pasaron separados la última Navidad, ya que para esa fecha él había tenido que volver al club que lo tiene contratado para comenzar la rehabilitación de una supuesta lesión. Y ella lo pasó con su familia y amigos en la casa que posee en el barrio Santa Bárbara de Tigre, dónde pasada la medianoche se hizo presente L-Gante para cantar unos temas y animar la fiesta.

posteo icardi

Las veces que Mauro Icardi fue objeto de críticas en redes sociales

No es esta la primera vez que el deportista hace uso de las redes para confrontar a su ex. En días anteriores, irrumpió en una transmisión en vivo de Wanda en Instagram para exigirle que no desmintiera su supuesta relación con el cumbiero L-Gante. Además, la desafió a contar a sus seguidores porqué lo seguía buscando. “Contá para qué me llamaste hace tres días”, y remató con la lapidaria frase “Sos la tóxica número uno”.

La empresaria viajará a Estambul los próximos días y pese a que cada uno tiene su departamento, deberán verse las caras. Mientras tanto, la confusión de Icardi sigue latente, ya que después del desprecio llegaría el arrepentimiento de la madre de sus hijos, que en el fondo no estaría tan segura de separarse de forma legal.