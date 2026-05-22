La reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos tratan a Mauro Icardi como si fuera su papá: "Shock"

Embed - "¿DE VERDAD DIJO ESO?": La reacción de Benjamín Vicuña a la declaración de La China Suárez

Acto seguido, el periodista insistió sobre el rol de las figuras paternas dentro de la familia ensamblada y Benjamín optó por mantenerse al margen de la polémica. “Son opiniones”, respondió de manera escueta.

Antes de finalizar la entrevista, Vicuña prefirió enfocarse en el bienestar de sus hijos y dejar atrás cualquier controversia. “Lo importante es que mis hijos estén bien. Ya están llegando prontito, así que en eso me tiene muy feliz”, concluyó cordialmente.

La polémica se desató luego de que Ángel de Brito leyera al aire en LAM distintos pasajes de la declaración judicial de Eugenia Suárez, presentada como testigo en favor de Mauro Icardi.

“Tengo la declaración de Eugenia Suárez en la Justicia y manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro, y que además tiene un hijo de cinco años”, detalló el conductor.

Más adelante, De Brito compartió uno de los fragmentos más resonantes del documento: “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

Además, leyó otra parte vinculada a la convivencia familiar: “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”.