La reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos tratan a Mauro Icardi como si fuera su papá: "Shock"
En medio de la disputa entre Icardi y Wanda, la China Suárez aseguró que sus hijos llaman “papá” al futbolista. La reacción de Vicuña.
La declaración judicial de la China Suárez a favor de Mauro Icardi sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Benjamín Vicuña fue consultado por las explosivas frases que trascendieron sobre el vínculo entre el futbolista y los hijos de la actriz, y su reacción llamó poderosamente la atención.
Todo se dio luego de que salieran a la luz fragmentos del testimonio que Eugenia Suárez presentó ante la Justicia en medio del conflicto legal entre Icardi y Wanda Nara por sus hijas Francesca e Isabella. Allí, la actriz describió la relación cotidiana que mantiene el delantero con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de sus anteriores relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.
La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse lo que dijo la China Suárez
En ese marco, el actor chileno fue abordado por Intrusos (América TV) a la salida del teatro donde se presenta con la obra Secreto en la Montaña. Consultado por el cronista sobre cómo atraviesa este presente familiar, Vicuña respondió con prudencia: “Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia”.
Sin embargo, el clima cambió cuando el movilero le mencionó las declaraciones de la China Suárez sobre Mauro Icardi. Sorprendido por la información, el actor reaccionó con evidente incomodidad y contestó: “¿Eso dijo? Bueno, está bien”.
Acto seguido, el periodista insistió sobre el rol de las figuras paternas dentro de la familia ensamblada y Benjamín optó por mantenerse al margen de la polémica. “Son opiniones”, respondió de manera escueta.
Antes de finalizar la entrevista, Vicuña prefirió enfocarse en el bienestar de sus hijos y dejar atrás cualquier controversia. “Lo importante es que mis hijos estén bien. Ya están llegando prontito, así que en eso me tiene muy feliz”, concluyó cordialmente.
La polémica se desató luego de que Ángel de Brito leyera al aire en LAM distintos pasajes de la declaración judicial de Eugenia Suárez, presentada como testigo en favor de Mauro Icardi.
“Tengo la declaración de Eugenia Suárez en la Justicia y manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro, y que además tiene un hijo de cinco años”, detalló el conductor.
Más adelante, De Brito compartió uno de los fragmentos más resonantes del documento: “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.
Además, leyó otra parte vinculada a la convivencia familiar: “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario