Iggy Pop invitó a Gaspar Benegas para tocar uno de sus hits durante el show en Buenos Aires
El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue invitado al escenario por la leyenda del punk durante su show en Buenos Aires.
En una noche que quedará marcada en la memoria de los fanáticos del rock, Iggy Pop volvió a subir al escenario del Movistar Arena de Villa Crespo y demostró que, a sus 78 años, sigue siendo una fuerza imparable. Desde el inicio, con la introducción inusual de “Libertango” de Astor Piazzolla, quedó claro que la velada fusionaría lo clásico con lo contemporáneo, y que cada momento sería único.
El show estuvo lleno de energía, con la banda acompañando de manera impecable en clásicos como “Raw Power”, “Gimme Danger” e “I Wanna Be Your Dog”. Pero uno de los puntos más celebrados fue la aparición sorpresa de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Invitado por Iggy Pop a sumarse durante “Louie Louie”, Benegas aportó su talento y complicidad al escenario, generando un momento de comunión entre generaciones del rock que el público recibió con entusiasmo.
La noche siguió con éxitos como “The Passenger”, “Lust for Life” y “Search and Destroy”, mientras Iggy Pop interactuaba con la audiencia, bajaba al público y mostraba la conexión genuina que mantiene con sus fanáticos. El cierre con “Loose” dejó al Movistar Arena vibrando, coronando un espectáculo que no solo celebró la música de Iggy Pop, sino también la rica tradición del rock argentino, simbolizada en la colaboración con Benegas.
Este concierto reafirmó la vigencia de Iggy Pop, capaz de trascender generaciones y fronteras, y demostró que, incluso con el paso del tiempo, su espíritu rebelde y su pasión por la música siguen intactos.
