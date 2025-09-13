Iggy Pop invitó a Gaspar Benegas para tocar uno de sus hits durante el show en Buenos Aires

El show estuvo lleno de energía, con la banda acompañando de manera impecable en clásicos como “Raw Power”, “Gimme Danger” e “I Wanna Be Your Dog”. Pero uno de los puntos más celebrados fue la aparición sorpresa de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Invitado por Iggy Pop a sumarse durante “Louie Louie”, Benegas aportó su talento y complicidad al escenario, generando un momento de comunión entre generaciones del rock que el público recibió con entusiasmo.