A pura empanada: así sorprendió Katy Perry a sus fanáticos en Buenos Aires
La cantante pop entregó empanadas a quienes la esperaban tras su cena, generando un momento viral que recorrió las redes sociales.
La visita de Katy Perry a Buenos Aires se convirtió en un momento inolvidable para sus fanáticos. Tras cenar en una reconocida parrilla de Palermo, la cantante salió del restaurante con una bandeja de empanadas y comenzó a repartirlas entre los seguidores que la esperaban en la vereda.
La escena, completamente inesperada, se volvió viral al instante: celulares apuntando, gritos de emoción, abrazos improvisados y selfies con la estrella internacional, que se mostró sonriente y cercana mientras compartía un gesto tan simple como simbólico de la cultura local.
Pero la estadía de Perry en la Ciudad de Buenos Aires no se limitó a este momento callejero. La cantante ofreció dos shows en el Movistar Arena como parte de su gira "The Lifetimes Tour", un recorrido que incluye grandes ciudades de Estados Unidos y Sudamérica.
Cada presentación combinó un despliegue de luces, coreografías y un repertorio pensado para alternar sus clásicos con canciones más recientes, brindando un espectáculo integral que mezcla lo visual con lo musical. La conexión con el público fue un eje central: desde la elección del setlist hasta la energía que transmitió desde el escenario, Perry buscó que sus fanáticos se sintieran parte del show en cada momento.
La gira también ha destacado por momentos espontáneos y gestos de cercanía, y la entrega de empanadas es quizás uno de los más recordados hasta ahora. En redes sociales, los videos del instante se multiplicaron, mostrando cómo la cantante estadounidense logró transformar un gesto cotidiano en una experiencia única para sus seguidores porteños.
Este tipo de acciones refuerza la imagen de Perry como una artista accesible, que no solo brilla sobre el escenario, sino que también se toma el tiempo para interactuar con quienes la acompañan en cada ciudad de su recorrido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario