A pura empanada: así sorprendió Katy Perry a sus fanáticos en Buenos Aires

katy-perry

La gira también ha destacado por momentos espontáneos y gestos de cercanía, y la entrega de empanadas es quizás uno de los más recordados hasta ahora. En redes sociales, los videos del instante se multiplicaron, mostrando cómo la cantante estadounidense logró transformar un gesto cotidiano en una experiencia única para sus seguidores porteños.

Este tipo de acciones refuerza la imagen de Perry como una artista accesible, que no solo brilla sobre el escenario, sino que también se toma el tiempo para interactuar con quienes la acompañan en cada ciudad de su recorrido.