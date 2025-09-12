Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá un inicio agradable, aunque inestable, considerando las últimas horas del sábado. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el arranque del descanso de los trabajadores incluirá un termómetro que oscilará entre los 13 y 18 grados, pero también advirtió la presencia de chaparrones hacia la noche.