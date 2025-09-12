Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre
Pese a algunos chaparrones a la vista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con agradables temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires.
El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá un inicio agradable, aunque inestable, considerando las últimas horas del sábado. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el arranque del descanso de los trabajadores incluirá un termómetro que oscilará entre los 13 y 18 grados, pero también advirtió la presencia de chaparrones hacia la noche.
Durante la jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero algunas precipitaciones aisladas podrían complicar los planes nocturnos. Se aconseja salir con paraguas y algún ligero abrigo. Cabe señalar que en el día el viento soplará desde el Noreste y, hacia el final de la jornada, habrá un cambio hacia el Este.
Pronóstico extendido para el AMBA
En cambio, el domingo se perfila como una excelente jornada para planes tanto dentro como fuera de casa: la mínima rondará los 13 grados, mientras que la temperatura máxima podría alcanzar los 22. ¡Super primaveral! No obstante, el cielo estará mayormente nublado, pero no será necesario estar abrigado dado el candente termómetro.
El lunes, en tanto, continuará con las agradables temperaturas, oscilando entre los 13 y 20 grados. Inicialmente, el cielo estará nublado, pero se irá despejando con el correr del día. El viento soplará desde el Este durante toda la jornada y no se esperan precipitaciones.
Alerta por vientos fuertes este viernes
Las provincias de La Pampa, San Luis y San Juan están bajo alerta amarillas, esas zonas se verán afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h..
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario