Thiago Medina rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Que la verdad salga a la luz"

El crudo relato de la presunta víctima antes de la denuncia contra Thiago Medina

"Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío", expresó la joven en diálogo con el periodista Mati Gonz.