Thiago Medina rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Que la verdad salga a la luz"
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, compartió un comunicado en sus redes sociales para responder a las acusaciones en su contra.
Tras ser denunciado por abuso sexual por una prima suya, Thiago Medina utilizó sus redes sociales para romper el silencio y dar a conocer su postura sobre las acusaciones. El exparticipante de Gran Hermano publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde rechazó los hechos que se le atribuyen.
Además, aseguró que el caso ya quedó en manos de su abogado para que siga el curso correspondiente en la Justicia. En el mensaje, el mediático sostuvo: “Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, dejando en claro que buscará demostrar su versión de los hechos en el marco de la investigación.
Asimismo, explicó que, debido a la delicada situación y al proceso judicial en marcha, decidió no brindar más declaraciones públicas por el momento. “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó en el comunicado que compartió con sus seguidores.
El crudo relato de la presunta víctima antes de la denuncia contra Thiago Medina
"Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío", expresó la joven en diálogo con el periodista Mati Gonz.
De acuerdo con su testimonio, el silencio se extendió durante dos años debido a la falta de contención inicial en su entorno. "Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años. Con mi familia fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia. Ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira", indicó la denunciante.
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