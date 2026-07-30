Denunciaron por abuso sexual a Thiago Medina, ex Gran Hermano

El expediente judicial fue derivado a la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Volpicina, al tiempo que se dispuso el acompañamiento y la intervención institucional de la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

El crudo relato de la presunta víctima antes de la denuncia contra Thiago Medina

"Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío", expresó la joven en diálogo con el periodista Mati Gonz.

De acuerdo con su testimonio, el silencio se extendió durante dos años debido a la falta de contención inicial en su entorno. "Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años. Con mi familia fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia. Ellos se encargaron de divulgar por todos lados que era una mentira", indicó la denunciante.