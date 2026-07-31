Camilota defendió a Thiago Medina tras la denuncia por abuso: "Está buscando fama"
La hermana del ex Gran Hermano cuestionó la presentación judicial realizada por Lara Agustina Ledesma y sostuvo que la familia ya conocía sus acusaciones.
La denuncia por presunto abuso sexual contra Thiago Medina generó una fuerte repercusión y provocó la inmediata reacción de su entorno familiar. En medio de la conmoción, Camila Medina, hermana del exparticipante de Gran Hermano, decidió romper el silencio y defender públicamente al influencer.
En sus declaraciones, cuestionó a la denunciante, Lara Agustina Ledesma, quien además es prima de ambos, y sostuvo que la joven habría realizado la presentación con la intención de obtener notoriedad. Frente a esta situación, se comunicó con un periodista para expresar su postura y defender a su hermano.
El mensaje posteriormente fue difundido en redes sociales y expuso la posición de la familia frente a la denuncia: “La chica está buscando fama, ni siquiera la familia le cree, la abuela ni el padre nadie le cree. No sé por qué está haciendo eso. Es la tercera vez que está intentando ensuciarlo”, afirmó la hermana de Thiago.
La hermana de Thiago Medina salió a bancarlo tras la denuncia por abuso sexual
Camila también hizo referencia a la relación que la denunciante habría mantenido con la familia durante los últimos años. Según su versión, pese a que Ledesma habría hablado anteriormente de la situación, continuó teniendo contacto con el entorno familiar y participando de encuentros. “Pasaron años y ella vino a casa a comer con nosotros. Hasta hace poco ella venía a comer acá sin problemas, ¿por qué ahora? ¿Fue a hacer la denuncia hoy?”, escribió la joven influencer en uno de los mensajes que trascendieron.
La hermana de Thiago insistió además en que, desde su perspectiva, la familia siempre le habría indicado a la denunciante que recurriera a la Justicia si consideraba que había ocurrido un delito. “Siempre le dijimos que si es verdad que vaya a la Justicia, ahora de la nada, porque quiere fama, hizo la denuncia hoy, cuando hace poco ella venía a casa a comer”, aseguró.
Uno de los episodios que Camila utilizó para respaldar su postura fue un encuentro familiar ocurrido en 2025. Según relató, Ledesma había participado del baby shower del hijo de Brisa Medina, hermana melliza de Thiago, y durante esa reunión habría manifestado preocupación por el estado de salud del ex Gran Hermano. El joven había atravesado en ese momento una situación médica delicada como consecuencia de un grave accidente en moto que sufrió y que derivó en una extensa internación.
Camila recordó que, durante aquel encuentro, la denunciante se mostró angustiada por la situación del influencer: “El año pasado fue el baby shower del hijo de Brisa Medina (melliza de Thiago) y ella vino. Estaba llorando por Thiago. Si Thiago la abusó, ¿por qué lloraba por él y se sentaba a comer en mi mesa? Está buscando fama”, sostuvo.
Las declaraciones de Camila constituyen la postura de la familia del denunciado y no determinan por sí mismas la veracidad o falsedad de la acusación. La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió y analizar las pruebas y testimonios correspondientes. Por el momento, el enfrentamiento familiar quedó expuesto públicamente y las distintas versiones comenzaron a circular con fuerza.
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