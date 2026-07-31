Camilota defendió a Thiago Medina tras la denuncia por abuso: "Está buscando fama"

Uno de los episodios que Camila utilizó para respaldar su postura fue un encuentro familiar ocurrido en 2025. Según relató, Ledesma había participado del baby shower del hijo de Brisa Medina, hermana melliza de Thiago, y durante esa reunión habría manifestado preocupación por el estado de salud del ex Gran Hermano. El joven había atravesado en ese momento una situación médica delicada como consecuencia de un grave accidente en moto que sufrió y que derivó en una extensa internación.

Camila recordó que, durante aquel encuentro, la denunciante se mostró angustiada por la situación del influencer: “El año pasado fue el baby shower del hijo de Brisa Medina (melliza de Thiago) y ella vino. Estaba llorando por Thiago. Si Thiago la abusó, ¿por qué lloraba por él y se sentaba a comer en mi mesa? Está buscando fama”, sostuvo.

Las declaraciones de Camila constituyen la postura de la familia del denunciado y no determinan por sí mismas la veracidad o falsedad de la acusación. La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió y analizar las pruebas y testimonios correspondientes. Por el momento, el enfrentamiento familiar quedó expuesto públicamente y las distintas versiones comenzaron a circular con fuerza.