La nueva apuesta de Telefe que llega después de La Voz Argentina para adueñarse del rating
El canal prepara un formato inédito en el país que tendrá a cantantes mayores de edad como protagonistas, buscando repetir el éxito del reality musical y llenar el espacio en la grilla.
Telefe continúa explotando el éxito de La Voz Argentina con un nuevo proyecto que apunta a captar la atención del público de una forma innovadora. El canal, que desde su debut ha dominado el rating con una diferencia contundente sobre sus competidores, tiene casi listo un nuevo programa que promete emocionar a la audiencia: La Voz Senior.
Este formato, que ya se ha implementado en otros países, se destaca por reunir a participantes de avanzada edad, entre los 70 y 80 años, quienes despliegan su talento vocal mientras cuentan las historias de vida que marcaron su carrera, o más bien, la ausencia de ella.
Ángel de Brito, durante su programa de streaming Bondi Live, adelantó detalles exclusivos sobre esta nueva producción. Según explicó, será el espacio ideal para aquellos que no tuvieron la oportunidad de dedicarse a la música cuando eran jóvenes, y que ahora buscan cumplir ese sueño pendiente.
“Cantantes que no pudieron desarrollarse en su juventud, frustrados en su carrera artística, tendrán la chance de brillar”, aseguró el periodista. El formato mantiene la esencia del programa original, con audiciones a ciegas, batallas y shows en vivo, pero con la emotividad y sabiduría que aporta la experiencia de vida de los participantes.
A diferencia de La Voz Argentina, La Voz Senior contará con un jurado renovado, aunque aún no se confirmaron nombres. La propuesta busca captar tanto a los fanáticos del programa original como a nuevos espectadores interesados en las historias humanas detrás de cada voz.
El canal de las tres pelotas tiene pensado ubicar La Voz Senior en la franja horaria que quedará libre entre el final de La Voz Argentina y el estreno de Gran Hermano, que está previsto para diciembre. Esta jugada estratégica pretende mantener el interés del público durante toda la temporada de programas de entretenimiento, capitalizando la buena recepción que han tenido los reality shows en el canal.
