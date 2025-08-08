La nueva apuesta de Telefe que llega después de La Voz Argentina para adueñarse del rating

El canal de las tres pelotas tiene pensado ubicar La Voz Senior en la franja horaria que quedará libre entre el final de La Voz Argentina y el estreno de Gran Hermano, que está previsto para diciembre. Esta jugada estratégica pretende mantener el interés del público durante toda la temporada de programas de entretenimiento, capitalizando la buena recepción que han tenido los reality shows en el canal.

Embed