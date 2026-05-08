Inauguraron un gigantesco mural de Charly García en Corrientes y Callao
La obra dedicada al ícono del rock argentino fue inaugurada sobre la terraza de Zivals y ya genera furor entre fanáticos y turistas.
La Ciudad de Buenos Aires sumó una nueva postal ligada al rock nacional con la inauguración de un imponente mural dedicado a Charly García en una de las esquinas más emblemáticas del centro porteño: Corrientes y Callao.
La obra fue realizada sobre la terraza de Zivals, la histórica disquería ubicada sobre la avenida Corrientes, y rápidamente comenzó a captar la atención de vecinos, turistas y fanáticos del músico que se acercaron para fotografiarse frente al homenaje.
El mural estuvo a cargo del reconocido artista urbano Martín Ron, considerado uno de los máximos exponentes del street art en Argentina. El trabajo recrea una imagen inspirada en la estética de “Clics Modernos”, uno de los discos más representativos de la carrera de Charly y una pieza fundamental del rock argentino.
La inauguración se dio en el marco del aniversario número 55 de Zivals, un local históricamente vinculado a la música y a la cultura porteña. Desde el espacio destacaron que la intención fue rendir tributo a una figura inseparable de la identidad cultural argentina y transformar la esquina en un nuevo punto de encuentro para amantes de la música.
Durante las semanas previas, la realización del mural había despertado enorme expectativa en redes sociales, especialmente después de que trascendiera que el propio Charly visitó el lugar mientras avanzaban los trabajos y observó parte de la intervención artística.
Con casi 200 metros cuadrados de superficie, la obra ya se convirtió en una de las nuevas atracciones urbanas de Buenos Aires y se suma a otros murales emblemáticos que forman parte del circuito cultural de la Ciudad.
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