Inauguraron un gigantesco mural de Charly García en Corrientes y Callao

Durante las semanas previas, la realización del mural había despertado enorme expectativa en redes sociales, especialmente después de que trascendiera que el propio Charly visitó el lugar mientras avanzaban los trabajos y observó parte de la intervención artística.

Con casi 200 metros cuadrados de superficie, la obra ya se convirtió en una de las nuevas atracciones urbanas de Buenos Aires y se suma a otros murales emblemáticos que forman parte del circuito cultural de la Ciudad.