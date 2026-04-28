Charly García recibió el alta, volvió a su casa y aseguran que "está muy bien"

Durante esos días, la familia del cantante también difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado de salud. “Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”.

Además, aclararon que no fue necesario realizarle diálisis ni otro tipo de intervención extra fuera de las habituales para este tipo de cuadro. Y agregaron: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

En las últimas semanas, antes de la internación, Charly había sido visto en distintas actividades públicas. A sus 74 años, recorrió las salas del Malba junto a Eduardo Costantini, asistió al show de Andy Summers —exintegrante de The Police— y también fue fotografiado comprando vinilos en una disquería de la zona de Corrientes y Callao.

Además, meses atrás recibió distintos reconocimientos importantes: fue homenajeado con la inauguración de la Esquina Charly García en Coronel Díaz y Santa Fe, frente al edificio donde vivió gran parte de su vida, y en septiembre obtuvo el Konex de Brillante, la máxima distinción de los Premios Konex a la Música Popular 2025.