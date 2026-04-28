Charly García recibió el alta, volvió a su casa y aseguran que "está muy bien"
Charly García permaneció internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, donde fue sometido a una intervención en la que le extirparon parte de un riñón.
Luego de varios días de internación y tras una cirugía programada, Charly García recibió el alta médica y ya continúa con su recuperación en su casa. “Ya está en su casa”. Además, desde su entorno llevaron tranquilidad al confirmar que “Y está muy bien”.
El artista había sido intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde le realizaron una operación prevista para extirparle parte de un riñón. Desde un primer momento, la intervención fue considerada “exitosa”.
De acuerdo a la información que trascendió desde su círculo cercano, los médicos le habían detectado un nódulo renal y por eso se decidió avanzar con la cirugía, que se llevó a cabo el martes 21 de abril. Según aseguraron, salió “todo super”, lo que generó alivio entre sus allegados.
Tras salir del quirófano y sin complicaciones, el músico pasó a una habitación común para continuar con la recuperación bajo observación médica, dentro de un “contexto controlado”, tal como se había informado.
El procedimiento realizado fue una nefrectomía parcial, una intervención que consiste en extraer una parte del riñón. La primera etapa del postoperatorio transcurrió en una sala común de la clínica porteña.
Durante esos días, la familia del cantante también difundió un comunicado oficial para informar sobre su estado de salud. “Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”.
Además, aclararon que no fue necesario realizarle diálisis ni otro tipo de intervención extra fuera de las habituales para este tipo de cuadro. Y agregaron: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.
En las últimas semanas, antes de la internación, Charly había sido visto en distintas actividades públicas. A sus 74 años, recorrió las salas del Malba junto a Eduardo Costantini, asistió al show de Andy Summers —exintegrante de The Police— y también fue fotografiado comprando vinilos en una disquería de la zona de Corrientes y Callao.
Además, meses atrás recibió distintos reconocimientos importantes: fue homenajeado con la inauguración de la Esquina Charly García en Coronel Díaz y Santa Fe, frente al edificio donde vivió gran parte de su vida, y en septiembre obtuvo el Konex de Brillante, la máxima distinción de los Premios Konex a la Música Popular 2025.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario