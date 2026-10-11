Inauguró "Walt Disney Animation Studios: La magia de crear", con entrada libre y gratuita: cómo reservar
El Palacio Libertad alberga esta muestra inmersiva hasta mediados de diciembre. Cómo es el recorrido y cómo conseguir las entradas.
Ya se encuentra abierta al público la imponente muestra “Walt Disney Animation Studios: La magia de crear”, una instalación artística imperdible que propone un recorrido temático por los universos más icónicos de Disney en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA).
La exhibición, ubicada en el espacio La Gran Lámpara, podrá visitarse hasta el 13 de diciembre con entrada libre y gratuita. Reúne materiales de archivo inéditos de la Walt Disney Animation Research Library en diálogo con obras, esculturas y reinterpretaciones inmersivas creadas por reconocidos artistas argentinos como Manuel Ameztoy, Melanie Anton, Pablo Ramírez y el estudio creativo Estudio Cinco.
La muestra estará abierta al público del 9 de octubre al 13 de diciembre, de miércoles a domingos y feriados de 14 a 20 horas.
Dónde es la muestra “Walt Disney Animation Studios: La magia de crear”
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Lugar: Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK).
Espacio dentro del recinto: La Gran Lámpara.
Dirección: Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo conseguir las entradas gratuitas para “Walt Disney Animation Studios: La magia de crear”
La entrada es 100% libre y gratuita, pero requiere reserva previa debido a la capacidad limitada de las salas:
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Reserva online: Se gestionan a través del sitio web oficial del Palacio Libertad (palaciolibertad.gob.ar).
Reserva presencial: También se pueden adquirir directamente en los mostradores del Palacio Libertad.
Cronograma de habilitación: Todos los lunes se habilita el sistema de reservas para los turnos correspondientes a esa misma semana.
Importante sobre Accesibilidad: La muestra cuenta con ingreso prioritario para personas con discapacidad (presentando CUD), accesos adaptados con rampas, señalización en Braille, audiodescripciones y personal capacitado para brindar asistencia durante el recorrido.
¿Cómo llegar al Palacio Libertad?
El centro cultural se encuentra ubicado en pleno centro porteño, con múltiples opciones de transporte público:
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En Subte:
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Línea B: Estación Leandro N. Alem (a 1 cuadra).
Línea E: Estación Correo Central (con acceso directo).
Línea A: Estación Plaza de Mayo (a 4 cuadras).
Línea D: Estación Catedral (a 4 cuadras).
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En Colectivo: Líneas 4, 6, 7, 20, 22, 26, 28, 29, 33, 50, 56, 61, 62, 64, 74, 91, 93, 99, 105, 109, 126, 130, 140, 143, 146, 152 y 159.
En Tren: Estación Retiro (Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Norte), ubicada a 10 cuadras o a pocos minutos en colectivo/subte.
Qué encontrar en “Walt Disney Animation Studios: La magia de crear”
La exposición se divide en cuatro salas temáticas, cada una dedicada a un Disney Legend e inspirada en diferentes universos clásicos y contemporáneos:
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Sala 1 (Homenaje a Mary Blair): Un viaje por los orígenes y la evolución de la animación, con recuerdos inolvidables de Pinocho, Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan.
Sala 2 (Homenaje a Marc Davis): Dedicada a la naturaleza y sus paisajes, recorriendo películas como El Rey León, Zootopia y Los Tres Caballeros.
Sala 3 (Homenaje a Mark Henn): Celebración del universo de las princesas y reinas de Disney, con representaciones de Cenicienta, Moana, Rapunzel, Anna y Elsa.
Sala 4 (Homenaje a Andreas Deja): Un espacio de estética vanguardista centrado en los villanos más memorables como Gastón, Jafar y Scar.
Al finalizar la muestra, los visitantes podrán disfrutar además de un espacio exclusivo dedicado a "HECHIZO: Bienvenidos a Hexe", la próxima película de Walt Disney Animation Studios que se estrenará en cines el 26 de noviembre.
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