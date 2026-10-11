Inauguró "Walt Disney Animation Studios: La magia de crear", con entrada libre y gratuita: cómo reservar

La exhibición, ubicada en el espacio La Gran Lámpara, podrá visitarse hasta el 13 de diciembre con entrada libre y gratuita. Reúne materiales de archivo inéditos de la Walt Disney Animation Research Library en diálogo con obras, esculturas y reinterpretaciones inmersivas creadas por reconocidos artistas argentinos como Manuel Ameztoy, Melanie Anton, Pablo Ramírez y el estudio creativo Estudio Cinco.