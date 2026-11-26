De acuerdo con los trascendidos sobre el argumento, esta nueva entrega conectará directamente con el universo de la cinta estrenada en 1990, invirtiendo el punto de vista clásico. En este relato, Kevin McCallister aparece ya adulto, atravesando una situación de sobrecarga laboral y en condición de padre viudo o divorciado, mientras debe sortear las trampas preparadas por su propio hijo para evitar que entre a la casa.