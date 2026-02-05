Incendio en el boliche de L-Gante: sospechan del origen del fuego

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el ambiente de la música urbana como entre los vecinos de la zona. Desde sus redes sociales, Elian Valenzuela expresó su sorpresa con una frase que llamó la atención y despertó todo tipo de interpretaciones: “Qué raro, el año pasado mi casa, ahora mi boliche”. El comentario reavivó el recuerdo del incendio que tiempo atrás había afectado su vivienda y sumó un nuevo capítulo de pérdidas personales para el artista.