L-Gante, envuelto en otra polémica: el motivo por el que podría regresar a la cárcel

De acuerdo con los productores denunciantes, "los shows correspondientes al viernes 8 de mayo, sábado 9 y domingo 10 de mayo ya contaban con fuerte promoción local, reservas logísticas y venta anticipada de entradas". Incluso remarcaron que "L-Gante grabó videos promocionales confirmando su presencia", situación que profundizó el enojo tras la cancelación de las fechas.

Además, señalaron que "existían conversaciones para extender la gira durante las próximas semanas y sumar nuevas fechas en otros boliches y festivales uruguayos". Sin embargo, el conflicto legal y las supuestas restricciones de viaje terminarían "paralizando" buena parte de esos proyectos.