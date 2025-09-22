Imperdible en Netflix: la película con la trama más sentimental que te hará llorar
Algunas historias logran tocar fibras profundas al mostrar el paso del tiempo, los vínculos familiares y las segundas oportunidades. Hay una película que combina drama, suspenso y emoción de la mano de uno de los directores más reconocidos de Hollywood.
La crítica internacional coincidió en que se trata de una de las películas más potentes de Clint Eastwood, no solo por su trabajo detrás de cámara, sino también por su interpretación cargada de humanidad. La prensa especializada la definió como una obra emotiva y reflexiva, capaz de conmover mientras despliega tensión policial.
David Ehrlich, de IndieWire, aseguró que es “la mejor película de Clint Eastwood en 25 años, una obra emotiva, entretenida y emocionante con un toque autocrítico”. En tanto, Ezequiel Boetti de Otros Cines la describió como “reflexiva y testamentaria en lo social, lo político y lo sentimental”.
De qué trata "La mula"
La trama gira en torno a Earl Stone, un hombre de más de 80 años que siempre puso su trabajo por delante de su familia. Al borde de perder su negocio de floricultura, se le presenta la posibilidad de un empleo que parece sencillo: conducir de un lugar a otro.
Lo que empieza como una salida económica se transforma en una historia peligrosa, ya que Earl se convierte en transportista de drogas para un cártel mexicano. Pronto entra en la mira de la DEA y del agente Colin Bates, interpretado por Bradley Cooper, en un juego de tensiones que combina acción con momentos profundamente humanos.
Reparto de "La mula"
- Clint Eastwood (Earl Stone)
- Bradley Cooper (Agente Colin Bates)
- Laurence Fishburne (Agente Especial Charge)
- Michael Peña (Agente Treviño)
- Dianne Wiest (Mary)
- Ignacio Serricchio (Julio)
- Andy García (Latón)
- Taissa Farmiga (Ginny)
- Alison Eastwood (Iris)
- Richard Herd (Tim Kennedy)
El elenco refuerza la intensidad dramática de la historia, con interpretaciones que enriquecen el viaje emocional del protagonista.
Tráiler de "La mula"
