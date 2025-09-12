Turismo en Jujuy: el imponente destino natural que sorprende por sus colores y sus paisajes

Muchos viajeros optan por llevar picnic y descansar bajo la sombra de los árboles, mientras otros prefieren sumergirse en el agua fresca. La zona es ideal para quienes buscan desconexión total: aquí el canto de los pájaros reemplaza cualquier ruido urbano. Eso sí, es fundamental llevar calzado adecuado, agua y protector solar, además de chequear el clima, ya que las lluvias pueden modificar el caudal de los ríos.

Dónde queda Cascada Colorada

La Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, a solo 7 kilómetros de la localidad homónima. Desde San Salvador de Jujuy hay que recorrer unos 100 kilómetros para llegar a esta joya escondida que se abre paso entre cerros y vegetación.

El entorno corresponde a la región de las Yungas jujeñas, uno de los ecosistemas más diversos del país. Es justamente este marco selvático el que le otorga una atmósfera especial al destino, ideal para quienes desean alejarse de lo comercial y sumergirse en paisajes intactos.

Cómo llegar a Cascada Colorada

La forma más práctica de llegar es en vehículo particular. Desde San Salvador de Jujuy se toma la Ruta Nacional 66, luego la RN 34, y se empalma con la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde allí, se sigue por la Ruta Provincial 6 hasta la Finca Los Morteros, ubicada a escasos metros de la cascada.

También existe la opción de transporte público. La empresa Balut conecta San Salvador con San Pedro y desde allí se puede tomar un taxi compartido hasta El Fuerte. Aunque los horarios son reducidos, es posible organizar el regreso con anticipación para disfrutar de un día completo en este paraíso natural.