Turismo en Jujuy: el imponente destino natural que sorprende por sus colores y sus paisajes
Un rincón escondido de Jujuy deslumbra con su belleza natural y con un paisaje que combina agua cristalina, cerros rojizos y un entorno selvático único. Una propuesta distinta para quienes buscan turismo auténtico.
Cada vez más viajeros buscan lugares alejados de lo masivo, donde la conexión con la naturaleza sea la protagonista. Jujuy, reconocida por sus montañas de colores y tradiciones ancestrales, guarda un tesoro poco conocido que promete convertirse en un destino inolvidable.
En medio de la vegetación selvática, aparece un salto de agua rodeado de rocas rojizas y un ambiente agreste que transmite calma. Se trata de un sitio donde el agua pura, el silencio del entorno y la tranquilidad de los senderos hacen que la experiencia sea única, muy distinta a la de los circuitos turísticos tradicionales.
Además de su imponente belleza, este lugar esconde una fuerte conexión con lo ancestral. Allí se hallaron restos de morteros que revelan que fue un espacio de encuentro y comercio para los pueblos originarios. Ese detalle histórico y cultural convierte al paraje en mucho más que una postal natural: es también un sitio de memoria viva.
Qué se puede hacer en Cascada Colorada
Los visitantes pueden disfrutar de caminatas entre senderos selváticos, refrescarse en el arroyo cristalino o simplemente contemplar el salto de agua de entre 7 y 8 metros de altura. Las rocas rojizas en contraste con el verde intenso de la vegetación lo convierten en un escenario perfecto para la fotografía de naturaleza.
Muchos viajeros optan por llevar picnic y descansar bajo la sombra de los árboles, mientras otros prefieren sumergirse en el agua fresca. La zona es ideal para quienes buscan desconexión total: aquí el canto de los pájaros reemplaza cualquier ruido urbano. Eso sí, es fundamental llevar calzado adecuado, agua y protector solar, además de chequear el clima, ya que las lluvias pueden modificar el caudal de los ríos.
Dónde queda Cascada Colorada
La Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, a solo 7 kilómetros de la localidad homónima. Desde San Salvador de Jujuy hay que recorrer unos 100 kilómetros para llegar a esta joya escondida que se abre paso entre cerros y vegetación.
El entorno corresponde a la región de las Yungas jujeñas, uno de los ecosistemas más diversos del país. Es justamente este marco selvático el que le otorga una atmósfera especial al destino, ideal para quienes desean alejarse de lo comercial y sumergirse en paisajes intactos.
Cómo llegar a Cascada Colorada
La forma más práctica de llegar es en vehículo particular. Desde San Salvador de Jujuy se toma la Ruta Nacional 66, luego la RN 34, y se empalma con la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara. Desde allí, se sigue por la Ruta Provincial 6 hasta la Finca Los Morteros, ubicada a escasos metros de la cascada.
También existe la opción de transporte público. La empresa Balut conecta San Salvador con San Pedro y desde allí se puede tomar un taxi compartido hasta El Fuerte. Aunque los horarios son reducidos, es posible organizar el regreso con anticipación para disfrutar de un día completo en este paraíso natural.
