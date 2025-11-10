Inesperado: el abrazo entre Wanda Nara y Yanina Latorre en el show de Martín Cirio
La conductora y la periodista se vieron en los pasillos del detrás de escena y mostraron un trato cordial pese a los desencuentros públicos.
Hace meses que las únicas capaces de incendiar el ambiente mediático argentino son Yanina Latorre y Wanda Nara, quienes formaron una relación a fuerza de roces y declaraciones cruzadas. Lo cierto es que desde hace años su relación es una montaña rusa de tensiones abiertas, comentarios punzantes y primicias que han sacudido la farándula. Pero el destino les regaló un nuevo y magnético capítulo que nadie vio venir: ambas coincidieron en el show de Martín Cirio (La Faraona) en el Movistar Arena.
Este reencuentro, inesperado y cargado de simbolismo, volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre dos de los nombres más hablados del Wandagate, captando la atención de fans, colegas y programas de chimentos por igual.
El encuentro no fue fortuito, pero sí genuino en su sorpresa. Fue la propia Yanina Latorre quien se encargó de inmortalizar el momento en sus historias de Instagram. “Me tiene bloqueada, pero nos entendemos”, escribió, dejando en claro que, pese a los silencios virtuales y los bloqueos en redes, entre ellas existen códigos que trascienden la pantalla de un celular.
El video viral mostró a Yanina recorriendo los pasillos de camarines hasta cruzarse con Wanda, a quien saludó con toda naturalidad: “¿Ya cantaste, amor?”. La empresaria, visiblemente sorprendida, no tardó en abrazarla y devolver el gesto: “¡No sabía que estabas hoy!”, dijo, evidenciando que la visita la había tomado desprevenida.
La charla continuó con la complicidad propia de dos figuras que, si bien se han enfrentado públicamente en numerosas ocasiones, saben cómo surfear las aguas de la gran exposición. “Te va a gustar lo que pasó ahora”, le anticipó Yanina, misteriosa. Wanda, desconcertada, repreguntó: “¿Ahora? No vi nada”.
La panelista le explicó su presencia en el evento, aludiendo a su relación con el anfitrión: “Yo ya estuve con Martín”. La conductora de MasterChef Celebrity respondió con humor: “No lo vi. Yo estaba acá”. Entre bromas y guiños, Yanina también señaló a la hija menor de Wanda, que esperaba junto a Natt Córdoba, amiga de la empresaria, cuya madre comentó: “Ella quería ver el show, pero no es para ella”.
El cruce en los camarines funcionó casi como una tregua pública, un gesto de cordialidad que resultó especialmente llamativo a la luz de los hechos más recientes. Apenas dos semanas antes, Latorre había generado un nuevo capítulo de tensión al referirse al supuesto mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, figura de la Selección Argentina y pareja de Valentina Cervantes.
Yanina fue directa al aire, mostrando un mensaje que, según afirmó, probaba la existencia de ese contacto y dejó claro que no pensaba retractarse: “Yo te aseguro, Wanda Nara, que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Nadie inventa nada. No trabajo gracias a vos; vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos publicidad. Ese mensaje existió y Valentina lo tiene. No está enojada con vos, pero lo tiene guardado. Ojalá algún día se anime y te lo muestre”.
Frente a esos duros dichos, Wanda había optado por el silencio, evitando alimentar el revuelo mediático. Sin embargo, en el show de Cirio, volvió a mostrar su costado de estrella pop y desinhibida. Wanda irrumpió en escena subida a una moto, vestida completamente de negro brillante y con la actitud propia de una artista internacional. Cuando comenzó a sonar su hit “Bad Bitch”, el público enloqueció: luces, efectos, bailarines vestidos de blanco y una puesta en escena provocadora acompañaron su entrada triunfal, mientras saludaba, tiraba besos y lucía la campera bordada con su apodo.
La postal final quedará grabada en la retina de todos: dos mujeres que, más allá de los enredos virtuales y los titulares, supieron mostrarse naturales, carismáticas y auténticas en el centro de la tormenta mediática. Yanina y Wanda, protagonistas perfectas de un espectáculo dentro del espectáculo, volvieron a dejar su huella en una noche donde no faltó nada: fotos, abrazos, show y la confirmación de que cuando se cruzan, la agenda del espectáculo argentino encuentra su capítulo más picante y esperado.
