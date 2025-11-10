Inesperado: el abrazo entre Wanda Nara y Yanina Latorre en el show de Martín Cirio

La panelista le explicó su presencia en el evento, aludiendo a su relación con el anfitrión: “Yo ya estuve con Martín”. La conductora de MasterChef Celebrity respondió con humor: “No lo vi. Yo estaba acá”. Entre bromas y guiños, Yanina también señaló a la hija menor de Wanda, que esperaba junto a Natt Córdoba, amiga de la empresaria, cuya madre comentó: “Ella quería ver el show, pero no es para ella”.

El cruce en los camarines funcionó casi como una tregua pública, un gesto de cordialidad que resultó especialmente llamativo a la luz de los hechos más recientes. Apenas dos semanas antes, Latorre había generado un nuevo capítulo de tensión al referirse al supuesto mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, figura de la Selección Argentina y pareja de Valentina Cervantes.

Yanina fue directa al aire, mostrando un mensaje que, según afirmó, probaba la existencia de ese contacto y dejó claro que no pensaba retractarse: “Yo te aseguro, Wanda Nara, que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Nadie inventa nada. No trabajo gracias a vos; vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos publicidad. Ese mensaje existió y Valentina lo tiene. No está enojada con vos, pero lo tiene guardado. Ojalá algún día se anime y te lo muestre”.

Frente a esos duros dichos, Wanda había optado por el silencio, evitando alimentar el revuelo mediático. Sin embargo, en el show de Cirio, volvió a mostrar su costado de estrella pop y desinhibida. Wanda irrumpió en escena subida a una moto, vestida completamente de negro brillante y con la actitud propia de una artista internacional. Cuando comenzó a sonar su hit “Bad Bitch”, el público enloqueció: luces, efectos, bailarines vestidos de blanco y una puesta en escena provocadora acompañaron su entrada triunfal, mientras saludaba, tiraba besos y lucía la campera bordada con su apodo.

La postal final quedará grabada en la retina de todos: dos mujeres que, más allá de los enredos virtuales y los titulares, supieron mostrarse naturales, carismáticas y auténticas en el centro de la tormenta mediática. Yanina y Wanda, protagonistas perfectas de un espectáculo dentro del espectáculo, volvieron a dejar su huella en una noche donde no faltó nada: fotos, abrazos, show y la confirmación de que cuando se cruzan, la agenda del espectáculo argentino encuentra su capítulo más picante y esperado.