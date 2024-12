Inesperado enfrentamiento en el panel de Gran Hermano: la interna entre Sol Pérez y Marina Calabró

Luego, hizo énfasis en la actitud de las analistas: “Sol Pérez se amotinó en el camarín. Guercio se amotinó en la silla y no quería largar. Marina llegó y se quejaba porque decía que le dijeron que iba a estar adelante”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1872796946639049105&partner=&hide_thread=false Sol Perez sobre el silla gate pic.twitter.com/204bbHfqLQ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 28, 2024

Para no perder la costumbre, desde el programa fueron en busca de las estas tres mujeres que se encuentran en boca de todos, y que al ser consultadas por los rumores en torno a la guerra de sillas, tuvieron versiones completamente distintas. “Una lástima. Hasta el año pasado hacíamos tres y tres, un día le tocaba a un lado y rotábamos así. Es algo tonto para mí pelear por un lugar, no lo veo", manifestó, Sol quien se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

Acto seguido, sumó: "Vienen a mi camarín y me dicen que una persona no quería sentarse atrás, si por favor yo podía pasarme. A mí no me molesta pero me ponía triste porque hace tres años que trabajo”.

guerra-el-panel-gh.jpg

Marina Calabró, por su parte, optó por no darle tanta importancia a lo que se estaba diciendo y sumó: “Son pavadas. Yo pregunté cómo iba a ser la disposición y cuando vi que no era así le dije que de ninguna manera quería a correr a ninguna de mis compañeras. La productora me dijo, pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero de una silla”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1872796860680909142&partner=&hide_thread=false Marian por el Silla Gate pic.twitter.com/iDJX4m7Uy2 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 28, 2024