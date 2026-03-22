Inolvidable cumpleaños de Tini Stoessel : Rodrigo De Paul apareció con una torta gigante en el show

El clímax de la jornada ocurrió cuando, en medio de las celebraciones, Rodrigo De Paul irrumpió en el escenario portando una imponente torta de dos pisos diseñada exclusivamente para la ocasión. La aparición del actual jugador del Inter Miami desató un estallido de euforia entre los 30 mil espectadores presentes. Mientras los músicos y el equipo entonaban el tradicional "Feliz cumpleaños", Tini se mostró visiblemente conmovida, recorriendo el escenario para abrazar a sus colaboradores hasta encontrarse con el futbolista, a quien recibió con un beso antes de que él procediera a encender las velas del pastel.