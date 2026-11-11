Preocupación por Norberto Marcos: fue internado de urgencia y trascendieron los motivos de su hospitalización

El conflicto judicial entre Norberto Marcos y Fátima Florez

Norberto Marcos / Fátima Florez

La internación de Marcos se conoce en medio de la disputa judicial que mantiene con su expareja, Fátima Florez, con quien compartió 22 años de relación personal y profesional.

En los últimos días, la humorista habló sobre el conflicto durante su participación en La Mañana con Moria y expresó el dolor que le genera la situación, especialmente por la historia que construyeron juntos.

“Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace cuatro años, ya pasó un tiempo enorme y me duele. Me duele la persona con la que estuve 22 años, desde muy chica, desde los 19 años”.

En ese contexto, también cuestionó algunas de las versiones que circularon alrededor de la disputa y manifestó: "Duele que, de pronto, del otro lado estén poniendo en tela de juicio o pongan en duda cuestiones y digan mentiras”.

Florez recordó que, desde el comienzo de la separación, su intención fue mantener una relación cordial y evitar que las diferencias privadas se transformaran en una exposición pública.

“Ustedes saben cómo soy, que siempre me llamé a silencio, siempre soy de poner paños fríos y no me gusta andar ventilando trapitos. Siempre la idea de mi parte fue separarnos en buenos términos, en paz”.

Otro de los puntos que abordó fue su recorrido laboral y el esfuerzo que realizó durante años para construir su carrera. En particular, se refirió a la disputa por la vivienda en la que reside actualmente.

“Con esto no me estoy victimizando, simplemente digo que está a la vista de todo el mundo lo que he hecho. Yo he hecho tres funciones por día donde no comía, donde no tenía tiempo de comer y me levantaba temprano para hacer móviles. Con esto no me victimizo, pero trabajé desde los 17 años, me costó un huevo y me quieren sacar la casa donde vivo, por favor”.

A pesar de las diferencias, la artista también reconoció el camino que compartió con Marcos y pidió que la situación pueda resolverse sin profundizar el enfrentamiento.

“Le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos, lo reconozco siempre. Pero por el bien de todos, por favor, pongamos un paño de paz y seamos gente adulta”.

Por último, Fátima se refirió a otro aspecto que formó parte de la disputa: su nombre artístico, cuya continuidad aseguró que llegó a estar en juego.

“A mí me quisieron sacar hasta el nombre. En su momento estuve muy preocupada y dije: '¿cómo voy a hacer?'. Pero pondré mi cara y la gente sabrá quién soy”.

Mientras tanto, la atención está puesta en la evolución de Norberto Marcos y en los resultados de los estudios que le realizaron durante su internación.