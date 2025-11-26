Whirlpool anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a más de 200 trabajadores
La compañía atribuyó la decisión a la pérdida de competitividad para exportar y al impacto de una fuerte competencia de productos importados.
Whirlpool dejará de producir en la Argentina. La multinacional estadounidense anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y el fin de su actividad industrial local.
La medida implica la desvinculación de 220 empleados -incluidos equipos de gestión y cadena de suministro- y representa un cambio estructural para la filial. A partir de ahora, concentrará su operación en ventas y servicio, “garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”. Es decir, pasará a importar todos los productos.
Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en la Argentina, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes. Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.
La firma todavía no definió qué hará con la planta inaugurada en octubre de 2022 tras una inversión de US$ 52 millones, pensada para producir 300.000 unidades anuales y exportar el 70%, objetivo que no llegó a cumplirse.
Fuentes de la empresa sostuvieron que seguirán vendiendo los lavarropas, pero en lo que ya es un signo de lo que viene sucediendo, los traerán desde Brasil o China.
En un comunicado la multi estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York explicó que "como parte de su proceso continuo de revisión y mejora de la estructura productiva, en línea con las directrices estratégicas de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos, decidió discontinuar de manera definitiva la actividad productiva de la Planta de lavarropas ubicada en el parque industrial de Fátima, en el municipio de Pilar".
En definitiva con este cierre de planta pasa de producir a importar. Eso sí, garantiza el servicio técnico y un portafolio de productos que ahora serán traídos desde el exterior.
La reducción de la producción ya se venía manifestando en las últimas semanas. Según Cabezas, la planta pasó de fabricar entre 500 y 600 lavarropas diarios a solo 400 unidades. Esta merma en la actividad había provocado, dos semanas atrás, el despido de los trabajadores eventuales. Sin embargo, el cierre total no era una posibilidad que los empleados consideraran inminente. Además, mencionó que la empresa había adelantado las vacaciones al 22 de diciembre, sin que esto hiciera prever una medida tan drástica.
En Argentina, Whirlpool suma 35 años y es una de las líderes en electrodomésticos de línea blanca. En el mundo. Whirlpool vende por US$ 19 mil millones al año, cuenta con 59.000 empleados y 55 centros de investigación tecnológica y de fabricación.
