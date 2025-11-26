Whirlpool anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a más de 200 trabajadores

En un comunicado la multi estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York explicó que "como parte de su proceso continuo de revisión y mejora de la estructura productiva, en línea con las directrices estratégicas de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos, decidió discontinuar de manera definitiva la actividad productiva de la Planta de lavarropas ubicada en el parque industrial de Fátima, en el municipio de Pilar".

En definitiva con este cierre de planta pasa de producir a importar. Eso sí, garantiza el servicio técnico y un portafolio de productos que ahora serán traídos desde el exterior.

La reducción de la producción ya se venía manifestando en las últimas semanas. Según Cabezas, la planta pasó de fabricar entre 500 y 600 lavarropas diarios a solo 400 unidades. Esta merma en la actividad había provocado, dos semanas atrás, el despido de los trabajadores eventuales. Sin embargo, el cierre total no era una posibilidad que los empleados consideraran inminente. Además, mencionó que la empresa había adelantado las vacaciones al 22 de diciembre, sin que esto hiciera prever una medida tan drástica.

En Argentina, Whirlpool suma 35 años y es una de las líderes en electrodomésticos de línea blanca. En el mundo. Whirlpool vende por US$ 19 mil millones al año, cuenta con 59.000 empleados y 55 centros de investigación tecnológica y de fabricación.