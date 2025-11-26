Netflix, colapsado por el estreno de "Stranger Things": reportes y reacciones en las redes sociales

Cómo es la temporada final de "Stranger Things"

Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, "Stranger Things" volvió a Netflix con su temporada final. A diferencia de entregas anteriores, el lanzamiento es escalonado y dividido en tres partes.

Las fechas confirmadas por Netflix:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre – 22.00

Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre – 22.00

Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre – 22.00

Será la última vez que Hawkins reciba un lanzamiento de este calibre, con estrenos programados estratégicamente para coincidir con fechas festivas en Estados Unidos.

La temporada 5 tendrá ocho episodios, pero con duraciones muy superiores a las de entregas anteriores. Millie Bobby Brown ya había adelantado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al revelar los tiempos de cada uno.

Las primeras reacciones al estreno de "Stranger Things"

Más allá de los reportes de problemas con la plataforma, los fans explotaron en las redes sociales de todo el mundo, exponiendo sus primeras reacciones al flamante estreno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LevelUPcom/status/1993849720242876897&partner=&hide_thread=false NO AGUANTO La plataforma de #Netflix se cayó tras el estreno de la última temporada de #StrangerThings, usuarios reportan que no pueden acceder al servicio de streaming. pic.twitter.com/hCvz0Alg0t — LevelUp.com (@LevelUPcom) November 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ThePopsLit/status/1993848343001501913&partner=&hide_thread=false ¡Netflix colapsó! El estreno de la Temporada 5 de #StrangerThings colapsó los servidores de la plataforma, A PESAR de haber aumentado en un 30% su bando de ancha el día de hoy en preparación al estreno. #StrangerThings5 pic.twitter.com/FgzLneTuN5 — LIT Media (@ThePopsLit) November 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filmmickmx/status/1993856510833664042&partner=&hide_thread=false NO PODÍA SABERSE. Netflix experimenta caídas en sus servidores tras el estreno de la nueva temporada de #StrangerThings, lo mas chistoso es que la plataforma reportó que habia hecho mejoras para que esto no sucediera. pic.twitter.com/n8xY910FGd — Filmmick (@filmmickmx) November 27, 2025