Netflix, colapsado por el estreno de "Stranger Things": reportes y reacciones en las redes sociales
La llegada de la primera parte de la temporada final de la emblemática serie generó récord de reproducciones en todo el mundo.
El estreno de la primera parte de la temporada final de "Stranger Things" generó un revuelo mundial, y casi de forma inmediata tras la llegada de los episodios, usuarios comenzaron a reportar fallas en la plataforma de streaming Netflix, aunque también se llenaron de reacciones las redes sociales, con los primeros comentarios.
Había trascendido que el servicio de streaming había aumentado su ancho de banda en un 30% para este miércoles como precaución y para evitar una caída masiva.
"La plataforma de Netflix se cayó tras el estreno de la última temporada de 'Stranger Things', usuarios reportan que no pueden acceder al servicio de streaming", informaron en las redes sociales.
Al respecto, la página Down Detector recibió muchos reportes de usuarios, reclamando caídas de la mencionada plataforma de streaming.
Cómo es la temporada final de "Stranger Things"
Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, "Stranger Things" volvió a Netflix con su temporada final. A diferencia de entregas anteriores, el lanzamiento es escalonado y dividido en tres partes.
Las fechas confirmadas por Netflix:
-
Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre – 22.00
-
Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre – 22.00
-
Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre – 22.00
Será la última vez que Hawkins reciba un lanzamiento de este calibre, con estrenos programados estratégicamente para coincidir con fechas festivas en Estados Unidos.
La temporada 5 tendrá ocho episodios, pero con duraciones muy superiores a las de entregas anteriores. Millie Bobby Brown ya había adelantado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al revelar los tiempos de cada uno.
Las primeras reacciones al estreno de "Stranger Things"
Más allá de los reportes de problemas con la plataforma, los fans explotaron en las redes sociales de todo el mundo, exponiendo sus primeras reacciones al flamante estreno.
