Eduardo Fort ingresó en el registro de deudores alimentarios: el polémico motivo
El marido de Rocío Marengo recibió un fuerte revés judicial y se conocieron todos los detalles del problema legal que enfrenta.
Este miércoles, se dio a conocer la noticia de que Eduardo Fort, hermano de Ricardo y marido de Rocío Marengo, con quien está esperando un hijo, ingresó en la lista de deudores alimentarios y revelaron los detalles de esta medida judicial.
En el programa A la Tarde, Cora Debarbieri reveló que el empresario está afrontando un embargo multimillonario de parte de su ex, Karina Antoniali, que le reclama alimentos.
"Esto tiene que ver con un tema de alimentos que inició Karina Antoniali. Tiene que ver con dos hijos menores en común y al parecer no estuvo cumpliendo en tiempo y forma, esta lucha viene desde el 2022", comentó la periodista.
Luego de dar la información, en el programa mostraron la resolución de la Justicia: "Trabar embargo sobre todos los dividendos, utilidades, honorarios y demás presentaciones económicas que por cualquier concepto perciba Eduardo Alejandro Fort". Además, dejaron en claro que trabarán embargo sobre las acciones que tenga en FelFort y en los inmuebles que son de su propiedad.
Sobre la cifra que debe abonar, no se dio a conocer, ya que Debarbieri no tenía permiso de revelarlo, más allá de que no sabía cómo interpretar el número multimillonario que estaba viendo en su celular.
“No la puedo leer porque me pidieron privacidad y, por otro lado, porque es una cantidad de números que no sé cómo decirlo”, confesó la panelista ante la sorpresa de todos por los detalles que se estaban dando a conocer.
“Me hablan de un departamento donde vive él, después de otro más que está ubicado en Capital Federal, cuentas bancarias… Y después hay otros temas por resolver porque (…) el señor Eduardo Fort la habría dejado a ella sin una camioneta que le pertenece y hay otros temas de obra social”, agregó la periodista para cerrar este tema.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario