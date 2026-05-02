Invitados de Almorzando con Juana Viale del domingo 3 de mayo

Entre los nombres confirmados aparece el actor Gustavo Garzón, reconocido por su extensa carrera en cine, teatro y televisión, además de su participación en grandes clásicos de la ficción argentina. También estará Mercedes Funes, una de las actrices que logró consolidarse en los últimos años en distintas tiras y series, y que suele compartir una mirada sincera sobre los desafíos de la profesión.