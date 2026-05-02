Invitados de Almorzando con Juana Viale del domingo 3 de mayo
Juana Viale regresa a la televisión este domingo con una mesa llena de figuras destacadas del espectáculo.
Juana Viale ya tiene lista su mesa para este domingo 3 de mayo en Almorzando con Juana. Desde las 13.45, la conductora recibirá a distintas figuras del espectáculo en una edición donde la actuación, la televisión y las experiencias personales serán protagonistas.
El clásico ciclo de los almuerzos, heredero del histórico formato de la familia Legrand, volverá a apostar por una charla relajada con invitados de distintas generaciones del ambiente artístico. La producción preparó un programa pensado para combinar actualidad, entretenimiento y anécdotas de trabajo, manteniendo el estilo cercano que caracteriza al envío.
Entre los nombres confirmados aparece el actor Gustavo Garzón, reconocido por su extensa carrera en cine, teatro y televisión, además de su participación en grandes clásicos de la ficción argentina. También estará Mercedes Funes, una de las actrices que logró consolidarse en los últimos años en distintas tiras y series, y que suele compartir una mirada sincera sobre los desafíos de la profesión.
La mesa también contará con la presencia de Barbie Vélez, quien desde muy joven forma parte del ambiente artístico y actualmente apuesta a nuevos proyectos tanto en la actuación como en el universo digital. Junto a ella estará Fabián Medina Flores, asesor de imagen y referente de la moda, que aportará su mirada sobre tendencias y estilo.
El grupo de invitados se completa con Imanol Rodríguez, actor e hijo de Miguel Ángel Rodríguez, representante de una nueva generación de intérpretes que combina formación artística con fuerte presencia en redes sociales. Su participación promete historias de backstage, anécdotas familiares y una visión renovada sobre la industria.
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