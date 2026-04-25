Invitados de La Noche de Mirtha Legrand con Juana Viale del sábado 25 de abril

¿Qué invitados tendrá Juana Viale para el domingo 26 de abril?

Juana Viale se prepara para recibir a grandes invitados en lo que será una mesa especial para este domingo 26 de abril en Almorzando con Juana (El Trece) a partir de las 13:45 hs.

Los invitados serán la actriz Jorgelina Aruzzi, el cantante Benjamín Amadeo y Nazareno Casero, José Chatruc y el licenciado y doctor en psicología Marcos Díaz Videla.

De esta manera, el fin de semana de El Trece volverá a apostar por figuras reconocidas y temas de interés general, con Juana Viale al frente de dos programas clave mientras continúa la recuperación de Mirtha Legrand.