Invitados de La Noche de Mirtha Legrand con Juana Viale del sábado 25 de abril
Todo está preparado para una nueva emisión de La Noche de Mirtha Legrand en El Trece, con una mesa renovada de invitados y al mando de Juana Viale.
Este fin de semana, la pantalla de El Trece tendrá una nueva edición de sus tradicionales mesas con invitados destacados del espectáculo, el periodismo y la actualidad. Mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose de su problema de salud, será nuevamente Juana Viale quien tomará la conducción de ambas emisiones, tanto el sábado por la noche como el domingo al mediodía.
Como primer invitado, estará presente el músico y compositor argentino, Joaquín Levinton, uno de los actuales jurados de "Es mi sueño" en El Trece.
También estarán los periodistas Maru Dufard y Gastón Edul, y el neurólogo y Director en el Sanatorio Güemes de la primera Unidad de ACV en la Argentina, Conrado Estol.
La propuesta del sábado combinará actualidad, música y análisis, con una mesa variada que promete distintos temas de conversación y momentos de debate.
¿Qué invitados tendrá Juana Viale para el domingo 26 de abril?
Juana Viale se prepara para recibir a grandes invitados en lo que será una mesa especial para este domingo 26 de abril en Almorzando con Juana (El Trece) a partir de las 13:45 hs.
Los invitados serán la actriz Jorgelina Aruzzi, el cantante Benjamín Amadeo y Nazareno Casero, José Chatruc y el licenciado y doctor en psicología Marcos Díaz Videla.
De esta manera, el fin de semana de El Trece volverá a apostar por figuras reconocidas y temas de interés general, con Juana Viale al frente de dos programas clave mientras continúa la recuperación de Mirtha Legrand.
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