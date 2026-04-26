Juana Viale rompió el silencio y reveló cómo está la salud de Mirtha Legrand
Durante su última aparición en "La noche de Mirtha", donde reemplazó a su abuela, la actriz contó que la Chiqui se encuentra en plena recuperación. Los detalles.
La pantalla de eltrece volvió a mostrar una postal que, aunque familiar, despertó inicialmente cierta inquietud entre los televidentes. Por segunda semana consecutiva, Juana Viale asumió la conducción de La Noche de Mirtha, ocupando el lugar de su abuela, la mítica Mirtha Legrand. Esta repetición en la ausencia de la diva alimentó rumores sobre una posible complicación en su cuadro de salud, tras el malestar que ya la había alejado de los estudios el sábado anterior.
Sin embargo, la propia Juana se encargó de disipar cualquier sospecha de gravedad apenas comenzó la emisión. Con un tono distendido y buscando llevar calma a los seguidores de "La Chiqui", la actriz de 44 años explicó la situación actual de la conductora.
Durante la apertura del programa, Viale dio detalles de un encuentro privado que mantuvo con su abuela recientemente, asegurando que la recuperación avanza de forma positiva, aunque a un ritmo más lento de lo previsto. “Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmarse, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”, relató para desmentir cualquier diagnóstico alarmante.
Para reforzar la idea de que Mirtha se encuentra con buen semblante, Juana compartió una infidencia sobre la vestimenta que la diva eligió para estar en su hogar, destacando que incluso en la intimidad de su recuperación mantiene su icónico estilo. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, añadió, provocando la admiración y risas de los presentes en el estudio, quienes acotaron: “Uno no se pone eso ni para salir”.
La producción del ciclo no la tuvo fácil para conformar la mesa de este sábado. La prolongada ausencia de la conductora titular derivó en algunas bajas de último momento en la lista de invitados. Según trascendió, figuras como Andrea Frigerio y Ángela Leiva optaron por postergar su visita, manifestando a los productores su deseo de participar del programa recién cuando la propia Legrand esté nuevamente al mando de la cabecera.
Finalmente, el quinteto de la noche quedó integrado por la periodista Maru Duffard, el músico Joaquín Levinton, el cronista deportivo Gastón Edul y el especialista Conrado Estol. En términos de audiencia, el programa comenzó con un piso de 5,8 puntos de rating, una cifra que fue heredada de la emisión previa de la película Dog, un viaje salvaje. De esta manera, el ciclo navegó una velada marcada por la transición, a la espera del regreso definitivo de la dueña de los almuerzos y cenas más famosos del país.
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