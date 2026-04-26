Juana Viale rompió el silencio y reveló cómo está la salud de Mirtha Legrand

La producción del ciclo no la tuvo fácil para conformar la mesa de este sábado. La prolongada ausencia de la conductora titular derivó en algunas bajas de último momento en la lista de invitados. Según trascendió, figuras como Andrea Frigerio y Ángela Leiva optaron por postergar su visita, manifestando a los productores su deseo de participar del programa recién cuando la propia Legrand esté nuevamente al mando de la cabecera.

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Finalmente, el quinteto de la noche quedó integrado por la periodista Maru Duffard, el músico Joaquín Levinton, el cronista deportivo Gastón Edul y el especialista Conrado Estol. En términos de audiencia, el programa comenzó con un piso de 5,8 puntos de rating, una cifra que fue heredada de la emisión previa de la película Dog, un viaje salvaje. De esta manera, el ciclo navegó una velada marcada por la transición, a la espera del regreso definitivo de la dueña de los almuerzos y cenas más famosos del país.