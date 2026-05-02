Invitados de La noche de Mirtha Legrand con Juana Viale del sábado 2 de mayo

Juana Viale habló de la salud de su abuela, Mirtha Legrand

Juana Viale volvió a ponerse al frente del programa y aprovechó para contar cómo se encuentra Mirtha Legrand, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá”, expresó al comienzo del ciclo, antes de explicar el motivo de la ausencia de su abuela. Luego aclaró: “Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”.

Los invitados se sorprendieron cuando Juana relató cómo encontró a la conductora en su casa, manteniendo intacto su estilo elegante incluso en pleno reposo. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, contó entre risas.

Mientras continúa recuperándose de una gripe y un catarro, Mirtha sigue fiel a su impronta. Su nieta no solo llevó calma a los televidentes, sino que también compartió una escena íntima que volvió a reflejar el sello inconfundible de una de las grandes figuras de la televisión argentina.