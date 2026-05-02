Invitados de La noche de Mirtha Legrand con Juana Viale del sábado 2 de mayo
Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, Juana Viale volverá a ponerse al frente de ambos ciclos y desde la producción ya confirmaron quiénes serán los invitados.
La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para la mesaza de esta noche en El Trece. La Noche de Mirtha volverá con una nueva edición y una lista de invitados destacados del mundo de la política, el periodismo y el espectáculo.
Mientras Mirtha continúa recuperándose de su problema de salud, será nuevamente su nieta quien estará al frente del ciclo, tal como ocurrió el fin de semana pasado. Juana volverá a ocupar el lugar de la Chiqui para recibir a distintas figuras en una mesa marcada por el análisis y el entretenimiento.
La producción ya confirmó quiénes dirán presente este sábado 2 de mayo desde las 21:30. La actriz compartirá la noche junto al conductor de televisión Julián Weich.
También estarán en la mesa los periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell, además del economista Miguel Ángel Boggiano, en una nueva edición del clásico programa nocturno de eltrece.
Juana Viale habló de la salud de su abuela, Mirtha Legrand
Juana Viale volvió a ponerse al frente del programa y aprovechó para contar cómo se encuentra Mirtha Legrand, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.
“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá”, expresó al comienzo del ciclo, antes de explicar el motivo de la ausencia de su abuela. Luego aclaró: “Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”.
Los invitados se sorprendieron cuando Juana relató cómo encontró a la conductora en su casa, manteniendo intacto su estilo elegante incluso en pleno reposo. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, contó entre risas.
Mientras continúa recuperándose de una gripe y un catarro, Mirtha sigue fiel a su impronta. Su nieta no solo llevó calma a los televidentes, sino que también compartió una escena íntima que volvió a reflejar el sello inconfundible de una de las grandes figuras de la televisión argentina.
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