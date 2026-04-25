Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana Viale de este domingo 26 de abril
Juana Viale encabezará una nueva edición de su clásico almuerzo con una mesa variada que reunirá figuras del espectáculo, la música, el deporte y la psicología.
Este domingo, Almorzando con Juana volverá a la pantalla de El Trece con una nueva mesa de invitados que promete una charla diversa y distendida. Como cada fin de semana, Juana Viale recibirá a reconocidas figuras de distintos ámbitos para compartir el tradicional almuerzo televisivo.
La propuesta mantendrá el tono variado que caracteriza al programa, con invitados vinculados al teatro, la música, el deporte y la actualidad.
Una de las protagonistas de la jornada será la actriz Jorgelina Aruzzi, quien atraviesa un gran presente profesional en medio de su participación en teatro y nuevos proyectos dentro del mundo artístico.
También estará presente Benjamín Amadeo, que continúa consolidando su carrera solista en la música y llega al programa para hablar sobre su presente artístico y sus próximos desafíos.
El ámbito actoral se completará con la presencia de Nazareno Casero, mientras que José Chatruc, quien se encuentra en pareja con Sabrina Rojas, aportará su mirada desde el deporte y su experiencia en los medios de comunicación.
Por último, participará Marcos Díaz Videla, especialista en el vínculo entre humanos y animales, quien suele abordar temas relacionados con la convivencia, el comportamiento y los lazos emocionales con las mascotas.
Con esta combinación de perfiles, Almorzando con Juana buscará una vez más ofrecer una mesa dinámica, con actualidad, entretenimiento y distintas miradas sobre temas de interés general.
Plantón de último momento en la mesa de Mirtha Legrand: el motivo que desató polémica
En Intrusos (América) revelaron los detalles de la determinación que tomó la actriz Andrea Frigerio, quien optó por bajarse a último momento de su participación en "La Noche de Mirtha" (El Trece). Según se explicó, los motivos estarían directamente vinculados con la presencia de Juana Viale al frente del programa, en reemplazo de Mirtha Legrand, quien se encuentra recuperándose de un cuadro de tos y disfonía.
“Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana”, precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
La decisión de la actriz tampoco habría caído del todo bien en la producción de la obra Desde el jardín, que protagoniza junto a Guillermo Francella: “La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual”, comentó.
En relación con los motivos de su sorpresiva ausencia, el periodista agregó: “Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra”.
De acuerdo a lo que trascendió, la actriz eligió no participar del programa ante la ausencia de la conductora histórica y aguardar su recuperación para concretar la entrevista en otro momento, como forma de retribuir su gesto de haber asistido a verla al teatro, algo que no ocurrió por parte de Juana Viale.
“Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol”, concluyó García al detallar cómo quedó finalmente conformada la mesa del sábado por la noche.
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