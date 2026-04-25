Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana Viale de este domingo 26 de abril

Por último, participará Marcos Díaz Videla, especialista en el vínculo entre humanos y animales, quien suele abordar temas relacionados con la convivencia, el comportamiento y los lazos emocionales con las mascotas.

Con esta combinación de perfiles, Almorzando con Juana buscará una vez más ofrecer una mesa dinámica, con actualidad, entretenimiento y distintas miradas sobre temas de interés general.

Plantón de último momento en la mesa de Mirtha Legrand: el motivo que desató polémica

En Intrusos (América) revelaron los detalles de la determinación que tomó la actriz Andrea Frigerio, quien optó por bajarse a último momento de su participación en "La Noche de Mirtha" (El Trece). Según se explicó, los motivos estarían directamente vinculados con la presencia de Juana Viale al frente del programa, en reemplazo de Mirtha Legrand, quien se encuentra recuperándose de un cuadro de tos y disfonía.

“Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana”, precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La decisión de la actriz tampoco habría caído del todo bien en la producción de la obra Desde el jardín, que protagoniza junto a Guillermo Francella: “La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual”, comentó.

En relación con los motivos de su sorpresiva ausencia, el periodista agregó: “Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra”.

De acuerdo a lo que trascendió, la actriz eligió no participar del programa ante la ausencia de la conductora histórica y aguardar su recuperación para concretar la entrevista en otro momento, como forma de retribuir su gesto de haber asistido a verla al teatro, algo que no ocurrió por parte de Juana Viale.

“Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol”, concluyó García al detallar cómo quedó finalmente conformada la mesa del sábado por la noche.