¿Cómo está hoy Mirtha Legrand?
Adrián Pallares dio detalles sobre la salud de la diva, que atraviesa un cuadro de bronquitis.
La salud de Mirtha Legrand volvió a generar atención en las últimas horas, luego de que se conocieran novedades sobre su estado actual en medio de un cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de sus compromisos habituales. La información fue difundida por Adrián Pallares a través de sus redes sociales, donde llevó tranquilidad al asegurar que la conductora presenta una evolución positiva.
Según detalló el periodista, Mirtha ya se encuentra en su casa y transita la recuperación acompañada y con buen ánimo, un dato clave teniendo en cuenta la preocupación que suele despertar cualquier noticia vinculada a su salud. Lejos de un escenario de gravedad, el parte indica que la evolución es favorable y que la situación está bajo control.
En su publicación, Pallares agregó además un detalle que refleja el presente de la histórica figura de la televisión: en ese mismo momento, Mirtha estaba manteniendo una conversación telefónica con su amigo y ex productor Carlos Rottemberg, lo que da cuenta de su buen estado general y su vínculo activo con su entorno más cercano.
El cuadro de bronquitis obligó a la conductora a bajar el ritmo en los últimos días, algo poco habitual en una figura que se caracteriza por su compromiso constante con el trabajo. Sin embargo, el propio entorno deja entrever que la intención de Mirtha es retomar sus actividades lo antes posible, una señal que también habla de su recuperación.
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