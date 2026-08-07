Invitados de La Peña de Morfi del domingo 9 de agosto

A su vez, el deporte tendrá su espacio de la mano de Claudio “Turco” Husaín, quien estará nuevamente al frente de Lo del Turco, una de las secciones que forman parte de la propuesta del programa.

Con esta combinación de artistas, entrevistas, humor y cocina, La Peña de Morfi es uno de los programas elegidos por las familias argentinas para disfrutar de un domingo a pura música.