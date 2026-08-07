Invitados de La Peña de Morfi del domingo 9 de agosto
Axel, Midachi, Maxi Espíndola, FMK, Chango Spasiuk y Olivia Wald serán los invitados de La Peña de Morfi este domingo, con música, humor y cocina.
La Peña de Morfi volverá a reunir a reconocidas figuras de la música y el espectáculo en una nueva emisión este domingo 9 de agosto a las 13:30 por Telefe. Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente de una jornada que tendrá shows en vivo, humor, cocina y distintas propuestas para acompañar el mediodía.
La música será uno de los grandes ejes del programa. Axel llegará al estudio para compartir sus canciones y ser parte de una charla con los conductores. Además, el escenario recibirá a Midachi, el reconocido trío humorístico que llevará sus clásicos y todo su repertorio a la pantalla.
La grilla de invitados también incluirá a Maxi Espíndola y FMK, quienes sumarán sus propuestas musicales a la jornada. En tanto, el folklore tendrá como representante al destacado Chango Spasiuk, mientras que Olivia Wald completará el segmento musical con su participación.
Pero la propuesta de La Peña de Morfi no se limitará a la música. Como es habitual, el ciclo tendrá un importante espacio dedicado a la gastronomía, con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes volverán a compartir recetas y diferentes preparaciones.
El humor también tendrá un lugar central durante la emisión. Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola serán los encargados de aportar sus ocurrencias y sketches para darle otro tono a la jornada.
A su vez, el deporte tendrá su espacio de la mano de Claudio “Turco” Husaín, quien estará nuevamente al frente de Lo del Turco, una de las secciones que forman parte de la propuesta del programa.
Con esta combinación de artistas, entrevistas, humor y cocina, La Peña de Morfi es uno de los programas elegidos por las familias argentinas para disfrutar de un domingo a pura música.
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